方祖涵／在冷酷寒冰上的烈愛對決

從去年最後一個月開始，北美職業冰球聯盟的網路搜尋熱度明顯上升。奇怪的是，搜尋榜最前面的「球員」，竟有兩位不在任何球隊名單裡。原因很簡單，這波熱潮不是來自賽事，而是來自剛在串流平台上線的影集《烈愛對決》。觀眾對劇中人物的好奇，甚至高過真實世界的冰球名將。

《烈愛對決》改編自作家瑞秋．瑞德同名小說，先在加拿大有線電視台播出，登上美國主流串流平台後迅速擴散。它讓人停不下來的，不是比賽畫面拍得多漂亮，而是把冰球場拍成現實社會的縮影—不能說出口的同志關係，以及在鎂光燈下被迫隱藏自我的痛苦。球場只是反差鮮明的背景，卻意外打開了這項運動原本觸及不到的觀眾。

原來，兩位男主角從場內到場外的激情互動，不只吸引同志族群，對廣大女性觀眾也同樣致命。除了北美，英國與亞洲的收視表現同樣驚人，就連台灣也出現大量討論，從社群貼文到剪輯短片，聲量一路升溫。

相對起來，唯一尷尬的反而是職業冰球聯盟；他們當然不可能拒絕這波關注，畢竟這是多年來最划算的曝光。官方很快表態歡迎，形容這是職業運動史上最獨特的吸睛方式；主席也公開肯定節目效益，表示自己已經看完整季。然而場面話說得再漂亮，也不代表他們願意承擔背後的平權立場。更準確地說，聯盟擁抱的是熱度，不見得是價值。

《烈愛對決》替冰球找到新觀眾群，聯盟固然樂於收下這份免費紅利，但圈內對同志平權的態度並沒有因此同步轉向。近年不少職業運動聯盟會用「驕傲日」活動展示包容，在冰球界卻有多支球隊的球員拒絕參與。在政治風向轉為右翼保守後，聯盟更曾發出指示，禁止球員在比賽與暖身時使用彩虹膠帶等主題裝備，宣稱是為了避免再度引發爭議。

在北美職業運動裡，冰球是傳統男性意象最爆發的項目。球員可以依規則在場上決鬥互毆，打落門牙的拳頭不只不被禁止，還被視為血性與榮耀。當一種運動把硬派當成信仰，對多元與內在省思的容納空間自然最小，也因此與同志平權的距離最遙遠。

儘管如此，這部作品仍然帶來許多正面影響。最具象徵性的，就是兩位主角正式成為二○二六年冬季奧運聖火傳遞的指定火炬手。他們受邀參與義大利境內的接力儀式，並在開幕式前完成其中一段聖火傳遞；此外，這股熱潮之中，也有次級聯盟選手選擇公開出櫃，並在貼文裡提到自己受到劇情啟發。指望用一季電視節目改變文化並不切實際，然而在社會暴戾氛圍裡，能讓人們多找到一點包容的角度，已屬難能可貴。

冰球從來不缺速度、不缺暴力美學，也不缺英雄，卻在意想不到的地方，補上了最欠缺的故事。（作者為運動文學作家）