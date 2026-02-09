詹文男／讓AI成為你隱形的翅膀

有首流行歌叫「隱形的翅膀」，歌詞是這麼寫的：「每一次都在徘徊孤單中堅強，每一次就算很受傷，也不閃淚光。我知道，我一直有雙隱形的翅膀，帶我飛、飛過絕望」。這首歌之所以動人，不在於它歌頌成功，而是描寫一個人在孤單、受傷、被忽略的狀態下，仍然選擇相信自己。

這雙翅膀不是天賦異稟，而是一種在現實限制中，依然能讓人「帶我飛、飛過絕望」的內在力量。如果把這個意象放進職場，你會發現，在現代這種高壓、競爭、快速變動的工作環境裡，ＡＩ將可成為上班族那雙看不見、卻真實存在的隱形翅膀。

多數上班族的日常並不是站在舞台中央，而是「每一次，都在徘徊孤單中堅強」。獨自面對報告、簡報、主管期待、時間壓力，很多時候並非能力不足，而是資訊量過大，讓人長期處在消耗狀態。ＡＩ的賦能可以降低孤軍奮戰的成本。它能協助整理資料、彙整重點、模擬策略，你不需再孤單硬撐，而是多了一個「博士級助理」，可降低你受傷的程度，不至於淚光閃閃。

其次，歌詞中提到：「不去想，他們擁有美麗的太陽；我看見，每天的夕陽，也會有變化。」ＡＩ並不會讓每個人都成為明星員工或主管寵兒，但它能讓平凡的工作者看見原本看不到的變化與可能性。透過ＡＩ的輔助，上班族可以更快理解趨勢、補足知識落差、嘗試跨域學習；這不是讓你擁有「美麗的太陽」，而是讓你意識到，即便每天面對相似的工作內容，其實仍然有調整流程、優化成果、提升表現的空間，這種看見變化的能力本身就是一種賦能。

基本上，ＡＩ最有力量的地方，在於它能放大人的判斷、創意、經驗。對上班族而言，這意味著不必再把精力耗在重複性勞務，而能把時間用在價值判斷、溝通協調、策略思考上。我們惟有把ＡＩ視為輔助飛行的氣流，而不是「自動駕駛」，那句「帶我飛、給我希望」才能真正成立。

「我終於看到，所有夢想都開花」，這歌詞放在ＡＩ時代更是貼切。對許多原本受限於職涯天花板的上班族來說，ＡＩ降低了嘗試新角色、新技能、新舞台的門檻。寫作、分析、企畫、跨國溝通、簡報設計，這些過去需要長期訓練的能力，如今都不再是障礙，但關鍵還在「用心凝望不害怕」；ＡＩ不會自動帶人翱翔，真正飛起來的人，是那些願意主動學習、調整工作方式、重新定義自我價值的上班族。ＡＩ是風，但要不要飛，仍然是你的選擇。

「隱形的翅膀，讓夢恆久比天長」，ＡＩ能不能成為上班族的翅膀，答案不是技術，而是心態。當ＡＩ成為一種賦能工具，而不是威脅或萬靈丹，它就能在看不見的地方悄悄支撐起一個人的成長與轉變。真正的隱形翅膀從來不是外掛的配備，而是在不確定的時代裡依然選擇前進的勇氣，ＡＩ只是讓這份勇氣多了一點風！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）