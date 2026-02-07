黃正忠／2026當心美國「勞權」劍

川普不偏好ＥＳＧ與ＤＥＩ（多元、平等與共融）人盡皆知，但美國海關暨邊境保護局（ＣＢＰ）為何對「巨大公司」台製自行車與零件入關，卻以涉及強迫勞動為由而執行暫扣令？勞權為何是美國手上的一把劍，結合貿易、政治與外交的強勢威力，斬向入關美國的產品？以下從幾個關鍵角度，望各界看見箇中門道。

ＣＢＰ的暫扣令源自一九三○年美國關稅法第三○七條，凡涉及強迫勞動、童工或囚工的商品，一律禁止進口美國。相關事件非新議題，端看美國政府要不要做、為什麼做。至今過了九十五年，強迫勞動依然存在，意謂全球供應鏈管理未根本解決這些問題，例如巧克力產業背後仍有超過三百萬童工或奴工的事實。

二○二五年八月，川普政府發布「維吾爾強迫勞動預防法」，為防堵中國紡織品對美的貿易擴張，故而擴大該法的適用與執行要求，採取「可反駁推定」機制；即「推定」所有來自中國新疆地區，或出自被認定與新疆、使用維吾爾勞動有關聯之指定實體貨品，均認定為使用強迫勞動生產，除非進口商能夠提出「清楚且令人信服」的反證。果然，二○二五年美國邊境暫扣之貨物顯著增加，對文件與證明資料的要求亦大幅提高。

二○二○年以來，ＣＢＰ對台灣企業發布暫扣令共計五件，包括和春六十一號、漁隆二號、連億興十二號、大旺號等四艘漁船，再來即「巨大案」。務必注意的是，ＣＢＰ發布暫扣令的根據，係來自具體舉報、或接獲「可靠情報」而合理懷疑，故而台灣企業今後須更關注國際媒體記者、研究機構、非營利組織、勞權團體發布的相關研究與調查報告。目前已被點名的台灣上市公司，有來自紡織、電路板、工業電腦、ＡＩ與電子零件、汽車零件、自行車、消費品等行業，甚至還包括我們的國際機場。

二○一七年至今，受美國暫扣令影響最顯著的產業包括農業及預製產品、製藥／健康與化學品、基本金屬、機械、成衣／運動鞋／紡織、消費品與大量營銷品等。最常扣押的貨品有：汽車與航太、電子、成衣／運動鞋／紡織、消費品等，總價值達卅二．七億美元。廠商提出申訴與證明後，三成三放行、六成一駁回、百分之六仍延宕。暫扣貨物價值排名前四大出口國：馬來西亞十二億美元（以棕櫚油為大宗）、越南八億美元（電子、成衣與工業貨品為主）、泰國五億美元、中國四億美元。

國際勞工組織有關強迫勞動的指標共有十一項，包括利用脆弱處境（濫用弱勢）、欺騙、限制行動自由、隔離、身體或性暴力、恐嚇與威脅、扣留身分證件、扣發工資、債務束縛、惡劣的工作與生活條件、過度加班等。預期美國會升高此等非關稅貿易措施，台灣企業須明白與做好對無強迫勞動的所有要求。

不是不報，可能是時候未到；要不吃虧，就必須小心為妙！（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）