陳國樑／盈餘繳庫：央行未說破的真相

去年底《經濟學人》以專題報導點名台灣，直指央行為維持出口競爭力而長期壓抑匯率，誘發所謂的「台灣病」，或「福爾摩沙流感」。該文認為，這種刻意壓低匯率換取出口的經濟模式，固然撐起台灣亮眼的國際貿易表現，卻同時犧牲了多數國民的福祉，並將金融體系暴露於高度風險中。

面對如此嚴厲的指控，央行也展現前所未見的反擊。然而，在央行竭力以理論與數據洗刷「台灣病」指控的背後，卻難以掩蓋一個長期存在於體制內的尷尬事實—央行既是台灣貨幣政策的守門人，同時也是政府財政穩定的「提款機」。

《經濟學人》指出，台灣央行盈餘繳庫已成為政府不可或缺財政命脈；以二○二三年為例，央行盈餘繳庫占政府總收入的百分之六，遠高於先進國家百分之○點四的平均水準。經細查數據，二○○九年全球金融風暴期間，全國賦稅收入短徵二六五二億元，更益發凸顯央行做為財政收入來源的重要性；該年度中央政府歲入一點五一兆元，其中央行解繳國庫高達二三八○億元，占比達百分之十六。

換一個角度，按國庫署公告之「中央政府營業基金盈餘繳庫」數據，最近三年央行繳庫金額，占整體公營事業繳庫的比重皆在九成左右；約為財政部三家金控與銀行（台灣金控、土銀、輸出入銀行）合計繳庫金額的六十倍！

論者謂：央行貢獻國庫盈餘，難道不是美事一樁？莫非要央行賠錢？這完全混淆了央行的角色定位。依經濟理論，央行運營之核心目的，在於控制通膨、維持貨幣購買力；為達此目標，其決策與運作須保持高度獨立，以排除短期政治壓力，並與財政政策動機有效隔離。依中央銀行法，央行經營目標有三：促進金融穩定、健全銀行業務，以及維護對內及對外幣值之穩定；即使法條中另列「協助經濟發展」，亦僅限於前述目標之範圍內。

因此，無論從理論或法律觀點，央行帳面盈餘或虧損，都只能是為達成政策目標、執行貨幣政策的「副產品」，而非經營目的本身；因此，為了金融穩定與幣值健全，央行不會、也不應長期處於經常性盈餘狀態，更不可能年年成為政府主要收入來源。

當央行逐漸成為融通政府支出的主要工具，其獨立性勢必受到實質侵蝕；央行將難以維持對抗通膨之主控權，使貨幣政策被財政後果所「綁架」。畢竟，一旦政府習慣將央行盈餘視為重要收入來源，央行的損益狀況，就直接變成了「財政問題」。

針對外界對盈餘與獨立性牴觸的質疑，央行聲明指出：盈餘並非經營目標，台灣長期低通膨與穩健經濟成長的績效，證明央行政策確能在維護銀行健全、控制通膨、穩定幣值下，促進經濟長期成長。按此，觀諸全球主要央行近年多面臨巨額虧損的情形下，台灣央行仍能「年年有餘」，是善盡職責、妥善管理外匯存底的成果。但央行聲明並沒有「說穿」的是：政府將央行盈餘視為穩定、重要財政收入的長期依賴，本身即暴露了財政治理的失敗！

在承平時期，歲月靜好，這看似是一場「雙贏」；但真正令人恐懼的是，萬一未來央行為了抗通膨而必須面臨嚴重虧損時，財政必然崩潰。試問央行：當國家財政因缺乏這筆收入而陷入破產危機時，貴行的政策獨立性，是否仍能經得起政治權力的最終考驗？

