洪蘭／心中有多少恩 就有多少福

我一直認為生在二次大戰後的我們是最懂得感恩的人，因為我們親眼目睹中午吃便當時，有同學去操場的榕樹下坐著，以免難堪；也看到功課很好的同學畢業後，下田或去做學徒。所以我們每天都感恩自己有便當吃，有學可以上，以為自己是個感恩的人。這個錯覺一直到我感冒失聲，嘴張開，沒有聲音出來時，才知道我的感恩心遠遠不夠，原來張嘴有聲音也是一件該感恩的事！

愛默生（R.Emerson）說世界上最快樂的人不是擁有一切的人，是對自己擁有充滿感恩的人，人生最美的報酬就是你幫助別人的同時，也幫助了自己。的確，福氣是取決於周遭的人：給予他人想要的，你就會得到你想要的，最近神經學家在大腦中看到了「為人點燈，明在我前」。

原來感恩會活化副交感神經，減低杏仁核的活化，強化心血管健康，降低壓力荷爾蒙濃度，最主要是會降低發炎的生理指標：Ｃ反應蛋白（ＣＲＰ），白血球介素–６（ＩＬ–６）和腫瘤壞死因子–α，減緩和癌症有關的慢性發炎。（Ｃ反應蛋白是一種由肝臟製造的血漿蛋白，是感染、組織損傷、自體免疫疾病、心血管疾病的指標；白血球介素–６是一種跟免疫反應、發炎反應和急性發炎反應有關的細胞激素；腫瘤壞死因子–α是跟發炎、免疫反應、細胞死亡有關的細胞因子）。

感恩還會促使大腦報酬系統的下視丘及腹側蓋膜區分泌多巴胺，產生愉悅感。當我們幫助別人時，別人感恩的微笑會送訊息到我們大腦，使副交感神經的休息和消化神經冷靜下來。研究發現只要微笑廿秒就能觸發正面情緒，刺激大腦分泌對抗壓力的神經胜肽，釋放出血清素，多巴胺和腦內啡，帶來喜悅和快樂。

其實人生是苦多甘少，英國格拉斯哥大學的研究發現，四種基本情緒中，有三種是負面的：恐懼、憤怒和悲傷；只有一種是正面的：喜悅。所以人要懂得自求多福。

幸福跟心態有關。佛典箭經說：人生痛是難免，苦是自取。人的痛苦有二：一在身，一在心。例如有人以箭射身，你很痛苦，於是搥胸頓足，怨天尤人，這便使你受到第二支箭的痛，因為會痛就是會痛，不會因生氣哀號減輕；但若能轉換心境，去關懷別人，就避開了第二支箭的痛。痛苦源於對自己的執著，關心別人會使痛苦因分擔而減輕，自己就沒有那麼痛了。

不幸的是，演化使人類偏向記仇不記恩，所以感恩需要常被提醒。

二○○五年，美國阿肯色州一所高中的歷史老師在開學第一天，把教室所有的桌椅都搬空，要求學生回答他為什麼有資格去坐桌椅，不然就要站著上課。學生都以為是成績好，社會服務多…結果都不是，他們一直站到放學前，答案才揭曉：老師把教室門打開，廿七位退伍軍人穿著軍服，拿著桌椅，魚貫進來，整齊排好，立正站立。老師說：你們今天能夠安心在教室上課是因為他人的犧牲與奉獻，你們必須honor他們的付出，學會感恩。

這是一位醫院志工告訴我的故事。那天，他了解了一個人的心中有多少恩，就會有多少福。

（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）