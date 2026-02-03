提高工業技術 應有遠見

最近大家都在注意關稅的問題，可是我看到一個很值得注意的新聞，美國政府終於同意輝達可以將Ｈ２００晶片賣給中國大陸，沒有想到中國海關卻禁止Ｈ２００晶片入境。從這件事情我們可以看出，對岸政府的確有計畫地在提高他們的工業技術。

過去，政府有時會鼓勵發展某一種產業；我卻認為究竟該發展哪一種產業，應由民間自己決定，因為這牽涉到銷路的問題。政府該注意的是工業界的技術問題，政府也有義務和責任提高國家的工業技術水準。舉個例子，我國的晶片設計已有相當不錯的水準，可是我們也必須坦白承認，有時候我們還是需要一些功能非常特殊的晶片，而這種特殊的晶片卻仍然多半要從先進國家買來。

台灣還有一個問題，那就是我們不僅僅要會設計晶片，還要有能力整合各種不同的晶片；這個技術是相當不容易的，如果國內有更多的工程師對這種系統整合有經驗，相信我們可以發展出很多非常精密的設備。因此我建議政府盤點我國的工業產品，然後找出某一種工業產品，如果想要將它升一級，需要對應什麼樣的技術。

舉例來說，如果我們要想發展出更高級的馬達，就需要有更高級的光編碼，而光編碼又需要晶片設計和光學理論。國內已有相當不錯的光編碼技術，若政府能夠協助工業界提高光編碼的規格，這對我們的馬達工業絕對是個福音。

希望政府知道，台灣的機械工業在設計方面雖已相當不錯，但在材料方面卻輸給先進國家。比方說，我們可以發展出不錯的機械手臂，機器手臂必須長時間運作而不會感到疲倦，這相當不容易。要做這種材料的研究，需要相當多的時間和經費，除非政府肯投資，否則我們很難發展出非常精密的材料。

政府只要盤點我國的工業技術即可發現，在特用化學品方面，我們仍有很大的進步空間；半導體工業需要進口大量的特用化學品，政府在頌揚晶圓產業的同時，不能不認識到這一點。政府必須看到對岸很認真地在提高工業水準，例如晶片設計需要很多輔助軟體，美國在這方面一直遙遙領先，但中國大陸也已開始發展這種輔助軟體。這需要很多的經費和人力，顯然大陸政府強力支持這些研發工作。

台灣的工業水準必須提高，這攸關我國的經濟和安全。要提高工業技術，政府必須有長遠的計畫，且這些計畫必須經由政府仔細研究國內的工業狀況而擬定，不能人云亦云、隨雞起舞。希望政府要有遠見，不能只是「追求時尚」；惟有增加投入基礎科學研究、發展應用科學研究，才可提升工業水準，「護國神山」方能屹立不搖。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）