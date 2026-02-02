快訊

林一平／AI科技的美麗新世界

聯合報／ 林一平（前科技部代理部長）
赫胥黎（左）與馬斯克。林一平／繪，ＡＩ協作。
馬斯克（Elon Musk）在播客中描繪的未來，似乎令人嚮往。人工智慧（ＡＩ）與機器人接手多數生產，人類得以從勞動義務中解放，工作成為可有可無的選擇。「全民基本收入」這種救濟工具在高度生產力下，讓人們在不被迫工作的情況維持基本生活。這種構想看似實現科技理性的勝利，卻也呼應了赫胥黎在《美麗新世界》中提出的警告。

赫胥黎描寫的社會同樣沒有貧窮與失業。物資充裕，秩序穩定，情緒被管理，痛苦被消除。人自出生即被分配至既定階層，娛樂與藥物確保人人心滿意足。然而這種解放是人性的退場。當生存不再需要奮鬥，選擇不再伴隨代價，人類逐漸成為體系中被妥善配置的存在。書中「野蠻人」約翰選擇離開文明世界，正因他寧願承受痛苦，也不願接受被設計好的幸福。

經由《美麗新世界》，馬斯克的未來想像讓我們反思，人類是否仍保有拒絕與偏離的自由。當演算法比個人更了解偏好，當推薦系統替我們篩選資訊與娛樂，當ＡＩ協助決策與規畫生活，看似便利的選擇，實際上可能正在收縮人的行動空間。若效率與舒適成為預設，人是否仍能選擇低效、艱辛與可能失敗的道路，反而成為更困難的事。

當傳統工作逐漸消退，生計問題轉變為存在意義。工作不是單純的收入來源，它也形塑生活節奏、社會連結與自我認同。

契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）的心流（Flow）理論指出，深層滿足來自投入挑戰與克服困難，而非被動接受。一個不再需要多數人類勞動的社會，若未建立新的意義結構，便可能滑向赫胥黎式的溫柔統治，以便利削弱動力，以安逸取代思考。

歷史提醒我們，單純的供給無法自動產生有意義的生活。羅馬晚期的「麵包與競技」（Panem et Circenses）雖然維持了表面穩定，卻也助長依賴與冷漠。現代部分依賴長期福利的社群，同樣面臨身分與動機的流失。這並非否定保障制度，而是指出，「意義」無法被制度直接配給。

ＡＩ讓人免於勞動的真正的風險在於它可能削弱人成為完整個體的能力。漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）區分勞動、工作與行動，指出政治與社會之所以存在，關鍵在於人的行動能力。若安逸生活以放棄掙扎、創造與批判為代價，我們失去的將不只是工作，而是公共世界中的人性。

科技可以解放雙手，但無法替人決定如何存在。在便利與自動化之中，是否仍保留不確定性、挑戰與主動選擇的空間，將決定未來社會的樣貌。在馬斯克的願景與赫胥黎的警告之間，不是一道簡單選擇題，而是一條需要持續警醒與自覺塑造的道路。未來的歷史，會在每一次將決策交給演算法，或選擇承擔風險的當下，被一點一滴寫成。

（作者為前科技部代理部長）

