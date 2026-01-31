劉大年／關稅之外的FTA戰場

在全球供應鏈加速洗牌與經貿體系重整的背景下，自由貿易協定（ＦＴＡ）的內容也有所轉變。歐盟與包括巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭在內的「南錐共同市場」（Mercosur），最近簽署「歐盟－南錐ＦＴＡ」，正是一典型例子。該協定涵蓋三十一國，歷經長達二十五年談判，期間多次因意見分歧而停滯，最終因地緣政治風險升高、雙方合作誘因提高下而定案。

該協定除了涵蓋關稅減讓、逾九成產品將是零關稅，亦納入服務貿易、投資保障、環保規範、政府採購開放。「南錐國家」首次大幅開放政府採購市場，為歐盟企業進入南美基礎建設、能源與公共工程創造新機會，凸顯ＦＴＡ主軸已不只停留在關稅層面。

然而，協定在歐盟內部引發爭議。部分成員憂心「南錐」低成本農產品衝擊本地農業，環保團體亦質疑協定可能助長亞馬遜雨林砍伐及擴張高碳排農業。為回應疑慮，歐盟將「巴黎氣候協定」下的森林保護與永續發展條款納入協定內容，並保留在對方違反環境義務時採取貿易因應措施的空間。

對南錐國家而言，本協定有助於深化與歐盟經貿連結，並提升吸引歐盟投資誘因。然而，歐盟所要求的高標準環境、勞工與永續規範，亦對南錐國家的政策彈性與治理能力形成挑戰，必須加快內部制度調整與政策對接的時程。由於農業衝擊與環境議題仍是歐盟內部高度敏感的議題，目前協定面臨批准程序的不確定性；歐洲議會審查進程放緩，未來不排除附加更嚴格的執行與監督機制，因而拉長批准時程。

整體而言，「歐盟－南錐ＦＴＡ」已不僅是單純的經濟協定，而是歐盟在全球秩序動盪、美中競爭加劇背景下，重建其對外經濟影響力的重要戰略工具。透過深化與拉丁美洲的連結，歐盟一方面分散市場風險，另一方面在「非美中陣營」中擴張其「規範導向」的經貿模式，形塑不同於美國「安全導向」，亦有別於中國大陸「外貿導向」的第三條路徑。

對台灣而言，「歐盟－南錐ＦＴＡ」清楚顯示，高標準自由貿易協定已成為國際經貿合作主流。未來推動雙邊或多邊經貿協定，已無法僅聚焦關稅減讓帶來的市場利益，而須同步回應環境、永續發展、勞工、政府治理等制度性要求。是否可被主要經濟體視為可信任、可制度對接的夥伴，正逐漸成為經貿談判能否順利啟動與深化的前提。

在全球供應鏈重組與經貿陣營化趨勢下，台灣若欲擴大參與區域經濟整合，特別是爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），制度準備、政策一致性、執行能力的重要性，已與產業競爭力並駕齊驅。「歐盟－南錐ＦＴＡ」的經驗提醒，未來經貿戰略核心不僅專注於提升出口競爭力，更在於能否成功對接主要經濟體的規範體系，並具備落實這些規範的能力。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）