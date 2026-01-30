丁予嘉／國家領導人教給你什麼？

最近在網路上，看到好友傳來的視頻，是一只杯子，叫作「畢達哥拉斯杯」。畢氏是二千多年前，希臘的數學家、物理學家，畢生研究數學；「畢氏定理」堪稱數學史上的輝煌成就之一，後世受他的影響很大。

畢氏在公元前的時代設計了一只杯子、盛載酒水；當杯子七成滿的時候，跟其他的杯子一樣可照常用於飲用。但當你想多倒一點酒水進杯子、想裝滿時，它卻毫不留情地開始從杯子的底部滲流出來，流到一滴不剩。當時的王室貴族剝削奴隸、貪婪無度，平民百姓悲慘無比。畢氏用此杯開導君主、隱喻不可貪得無厭，否則將一無所有。

把時間快轉到上個世紀七十年代，台灣方走出篳路襤褸、經濟成長快速，然這是極為初始的成長，基礎還很薄弱。時任行政院長的蔣經國提出十大建設，觀其大項分類有六項交通建設、三項重工業、一項能源建設，今天看來實為高瞻遠矚！伐毛洗髓是要投資的，十大建設的總預算高達三千多億新台幣，在當時這簡直是天文數字。

經國先生一句話：「今天不做，明天會後悔！」成就了台灣的今天。鑑於當時國庫捉襟見肘，政府帶頭節衣縮食，「買醋的錢，不可拿去買醬油」，專款專用，每一塊錢都用在刀口上。接著，在清廉無私、洞悉趨勢的技術官僚推動下，後來又誕生了今天的「護國神山」—半導體晶圓產業和台積電。

上世紀八十年代初，距鄧小平一九七九年底的「改革開放」才兩三年，中共從黨中央到省、市、縣、鎮、村，沒有人確切知道政策的走向。在文化大革命的陰影猶存之際，連政策條文的解釋，各級領導都小心翼翼，深怕「犯政治錯誤」而落得被批被鬥的下場。在「摸著石頭過河」下，共產主義的產權與物權概念，跌跌撞撞地產生了變化。

當時的中國，用一窮二白來形容，毫不為過！在產權國有、不得轉讓的僵固思想裡打轉，哪有錢去建設？折騰了好幾年黨中央才明示，准許各級市、縣、鎮收取「城市建設費」，以國家的土地使用權證做為收取費用的依據。私有產權的概念一旦確立，生產、建設就隨之跟上了；「個體經營戶」也開始蓬勃發展。

博君一笑！在「所有的所有都是國家的」原則下，黨中央對個體戶的監管文件中明定，只准許經營者一人經營；如有必要，經營者的配偶可以加入；如再有必要，最多可雇用六人協作。看看今日的中國，你能想像四十年前的死板規定嗎？

時序轉至去年一月，這一年來，我與許多人的感覺一樣，這個世界好像愈來愈亂，許多事情原本明明該怎樣就怎樣的，但偏偏就不是那樣；詭詐、算計、亂掰、造假，沒有可以相信的。現在更變本加厲，直接霸凌弱小、搶奪資源、整肅異己、破壞體制，往昔的正向能量消失殆盡！

一月十三日是蔣經國故總統逝世卅八周年的日子，媒體沒啥報導。一月十五日，台美達成雙邊貿易協議，關稅數字底定。美國商務部長盧特尼克說，在川普任內（還有三年），台積電先進製程的晶片會有四成在美國生產。我想，經國先生若得知台積電被迫赴美，不知作何感想？僅存的價值被榨取後，台灣將何去何從？值得深思！（作者為經濟學家）