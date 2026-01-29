黃齊元／川普強取豪奪對台灣的影響

美國總統川普過去較關注國內事務，一切以經濟優先，不喜好戰爭；但近期他的作為均和外交及地緣政治相關，而且可能牽涉到軍事行動，特別是他的三盤大棋：抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、宣布要占領格陵蘭、計畫出兵伊朗。

川普打破外交常規，一切不經過談判，由他美國總統說了算，顯現老大的實力。川普的戰略考量有精心算計，包括委內瑞拉的石油、格陵蘭的稀土和礦產資源；另一個目的是遏止中國崛起，在拉美和中東打擊中國的戰略夥伴，並限制其對能源的取得，重塑地緣政治格局。

川普為了奪取格陵蘭，近期對德國等歐洲八國課徵關稅，歐盟國家只能被動因應川普施壓。台灣的情形與格陵蘭很像，如果大陸要統一台灣，我們能做什麼？紐約時報專欄作家表示，台灣社會對北京威脅並不在意，並質問為何美國要防衛台灣？但他所不理解的是，全世界國家都在和中國和好，為何台灣要與中國為敵？如果兩岸發生戰爭我們能贏嗎？

川普拿走台灣的半導體，就如同他認為格陵蘭屬於美國核心利益一般理所當然。五千億美元是一個投、融資組合，融資配合投資，信保則是對融資的保證。信保主要是針對財力不足的中小企業，由於投資美國風險極高，透過信保即使投資失敗也由國家埋單。以上金額還不包括台積電尚未宣布的新廠投資，對台灣的衝擊焉能說不大？

美國覬覦的是台灣半導體和ＡＩ產業，盧特尼克說：「半導體供應鏈其餘部分也要過來，所有零組件與各種環節，都需搬到這裡，我們會有數百家公司來美國，五千億美元只是首付款。」經濟部表示至二○三六年，先進製程在台灣占比仍有八成，這代表美國要求至少五成的目標或許不現實。

過去五十年，全球最重要的資源是石油；未來五十年，晶片成為最關鍵的資源，技術掌握在台灣手上。以川普的個性，他會輕易放過台灣嗎？現實是川普根本不用費吹灰之力，台灣便將半導體和ＡＩ拱手奉上。近期川普已惹惱了習近平，因為他破壞了中國的戰略布局及經濟利益，四月川習會是否如期舉行？仍有變數。面對情勢，川普必須做一些重大讓步，最壞的情況是習近平要求川普在台灣問題上表態。

川普曾說習近平認為台灣是中國的一部分，「至於他要怎麼做，由他決定」。川普的心機昭然若揭，他想和習近平做一筆大交易，如果中共攻打台灣，一切便會化為泡影。川普對中國完全沒有威脅的語氣，並一再稱習近平為「他的好友」，那台灣在他心中又是什麼地位？美國最新公布的「國防戰略」，隻字未提台灣。

近期南韓總統李在明訪問大陸，對「一個中國」表態；他強調中韓關係將全面復甦，希望與習近平一同開闢韓中關係新篇章。李在明並非唯一希望和中國維持良好關係的領導人，國民黨鄭麗文主席和蔣萬安市長近期都向大陸表達善意，希望共創兩岸和平。大陸的立場很清楚，日本是敵人、台灣不是，未來兩岸政策仍以「和平統一」為最優先。

川普的算盤是全力發展ＡＩ，因為ＡＩ可以拉高股市、帶動投資。另外他拚命投資能源，除了傳統石化外還有核能，也是為了支持ＡＩ，但大陸現在已成為全球電力領導國家。隨著台灣晶圓產業前進美國，台股市值雖然上升，戰略風險卻也不斷升高。從大棋局來看，結局愈來愈清晰。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）