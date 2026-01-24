聽新聞
0:00 / 0:00

詹文男／AI與豆腐乳

聯合報／ 詹文男

好友老蘇為人風趣幽默，尤其擅長將複雜議題轉譯成淺顯易懂的庶民語言。前些日子，他就分享最近觀察百工百業使用ＡＩ現況的體會。老蘇說，企業用ＡＩ絕對勢在必行，但他發現最大的問題是，大部分的中小企業老闆雖知道ＡＩ，但都因猶豫而沒有導入；因此，為了推廣ＡＩ的運用，他除了跟大家分享ＡＩ的重要性之外，一定會帶著一罐豆腐乳（台語ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ），因為這才符合有ＡＩ、又有「導入」！

這樣的冷笑話，您是否覺得有點冷？事實上若仔細想想，老蘇這個「豆腐乳=導入」的笑話，其實一點都不冷，反而很精準。因為多數企業卡關的，從來就不是知不知道ＡＩ的重要，而是到底該怎麼開始。就像豆腐乳一樣，沒有人第一次就整罐配白飯吞下去，而是先沾一點、試個味道，慢慢找到適合自己那一口的比例。

真正的ＡＩ導入，也不該一開始就談大模型、算力或伺服器，然後把老闆嚇跑。對多數中小企業而言，ＡＩ的第一步應該是要好用，先從能省時間、省人力、減少錯誤的地方下手；像是客服回覆、報表整理、簡報初稿、內部知識查詢，這些看似不起眼的小應用，卻最容易讓組織內部有感。

很多老闆會問：我們公司這麼小，有需要做ＡＩ嗎？其實問題不是你需不需要ＡＩ，而是你的競爭對手都已開始運用ＡＩ把成本壓低，反應變快、服務變好；等你真覺得非做不可時，往往已落後一大段了。

基本上，ＡＩ導入不是一個科技問題，而是一個管理問題。不是買了工具就會用，也不是請一個工程師就能解決，而是要有人負責試、有人敢用、有人願意修正流程。就像豆腐乳，再好的品牌，放錯菜色一樣不對味。因此，對於中小企業主而言，首先是找出公司裡最耗時、最重複、最沒有人想做的工作，先讓ＡＩ進來幫忙；當員工發現ＡＩ不是來裁員而是來賦能，組織的抗拒自然會下降。

其次，老闆一定要親自下場；ＡＩ導入最怕的並非技術不成熟，而是變成只是資訊部門的專案。只要老闆沒用，底下的人就會觀望；如果老闆自己會用，組織就會動起來。ＡＩ在中小企業裡，本質上是一場領導示範，而不是一個ＩＴ專案。

再者，是要把ＡＩ當成學徒而非神明；它會犯錯、會亂編、會需要修正，但只要流程設計得當，它就能學得很快。重點不是一次做到完美，而是讓ＡＩ跟著公司的實際運作，一步步被訓練成懂你這家公司的工具，這個過程本身就是能力的累積。

整體而言，ＡＩ導入不是一場速度賽，而是一場耐力賽；跑得快的不一定活得久，願意每天往前一小步的，反而走得最遠。就像豆腐乳，不用一口吞下，只要每餐沾一點，時間久了，自然會成為餐桌上的日常。真正的風險，從來不是ＡＩ會不會失敗，而是當別人已經吃得很順口，你卻還在問要不要開罐！

（作者是數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）

AI

延伸閱讀

奇美「埃及法老展」來了！ 「台南飯店住房」懶人包 入住這2間「門票免預約」、CP值首選「每人1250元起」

台電子零組件流入俄羅斯軍工體系 陳冠廷籲國安會、經濟部徹查

企業赴美投資需求大增　中信銀：將評估參與信保機制

東歐在建最大風電專案 落腳德陽

相關新聞

詹文男／AI與豆腐乳

好友老蘇為人風趣幽默，尤其擅長將複雜議題轉譯成淺顯易懂的庶民語言。前些日子，他就分享最近觀察百工百業使用ＡＩ現況的體會。...

黃耀輝／在野包容勞保 總統苛待公教警消

年金制度中，勞保的財務問題最嚴重，民國一二○年就要破產，蔡、賴兩任政府都不敢改革，讓勞工憂心忡忡。藍白立委於去年十一月排...

陳國樑／是誰在擋？娛樂稅為何廢不了

陳腐老舊且長年飽受爭議的娛樂稅，至今仍未能因應時代變遷而退場，正是台灣稅制劣化的具體例證。究竟一項早已失去正當性、難以自...

杜紫宸／虎崽、水管工與資本貪婪演算法

二○二四年年底，被尊稱為「人工智慧之父」的辛頓在諾貝爾物理獎獲獎演說，及後續多家國際媒體訪問，帶給世界的並不只是科學成就...

劉大年／戰爭換不到民心的川普

美國最近對委內瑞拉採取軍事行動，直接將總統馬杜洛抓回美國受審。美軍赴海外逮捕外國領袖並非川普首創，但過去抓捕案例或多透過...

黃齊元／軍事ＡＩ化，改寫未來戰爭型態

二○二六註定是詭譎多變的一年，新年開始，不僅有天災地震，更有人禍戰爭，但很少人料到發動者居然是聲稱「愛好和平」的美國總統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。