黃耀輝／在野包容勞保 總統苛待公教警消

年金制度中，勞保的財務問題最嚴重，民國一二○年就要破產，蔡、賴兩任政府都不敢改革，讓勞工憂心忡忡。藍白立委於去年十一月排審修正勞保條例，將撥補法制化，由政府負最終支付責任；政院馬上拿香跟拜提出相似草案，於去年底獲立院通過。

另一方面，蔡政府三砍公教警消的年金，尤其十年調降百分之十五所得替代率，害公教人員陷入愈老經濟愈不安全的困境、違反人性，在野黨乃通過「停砍」未來四年百分之六的法案；其他被砍的部分就乖乖認賠，不求回復。民進黨馬上抹黑為年改「前功盡棄」；賴總統更扣上「年金改革涉及財政永續、世代公平正義，修法將使公教年金提早破產，增加國人額外負擔」的罪名，要行政院和考試院聲請釋憲，暴露賴總統及民進黨政府的雙重標準，以及苛虐公教的慣老闆心態。

講到財政永續，賴總統難道不知勞保入不敷出已連九年、赤字高達三七○○億、每年支出占中央歲出百分之十八、潛藏債務高達十三兆、民國一二○年即將破產，才是最大的財政窟窿？自己不改革勞保，卻有臉皮講公教年改，對晚十幾年破產的公教年金說三道四。

講到公平正義，各年金制度間的「職業不公」，真相是對公教人員最不公平。以相同年資、薪資的公教和勞工相比，給付為勞工的二倍，繳費卻是勞工的六倍；勞保的精算報告直指勞保給付極為優渥，勞動部前部長許銘春也指勞保的所得替代率高達百分之六十八，優於公教。然而，民進黨屢以公教給付是勞工兩倍，刻意以偏概全，不會算術只會算計，其心可誅！

至於「世代不公」，也是勞保內部最為嚴重。勞保最早破產，愈是年輕的勞工愈可能領不到退休金，最是倒楣，認為台灣人「有錢有閒」的賴總統，還好意思拿公教挑撥世代對立。何況，停砍公教年金，實則每年只花三百多億，占中央歲出的百分之一；賴總統竟帶頭說謊，惡意把蔡政府一一二年中實施新制退撫造成的負擔也灌水進來，講成十年要納稅人負擔三萬。

如果有良心，何不講勞保撥補十年將逾一兆，每個國人將額外負擔五萬；勞保改革每晚一年，潛藏債務就暴增一兆，國人每年增加負擔七萬元？還有，黑箱的一點二五兆軍購，每人將負擔近六萬元，怎麼眉頭都不皺一下？在野黨調高軍警待遇，政府就哭窮叫慘，打死都不肯編列預算。

總之，相對於在野黨大器包容財務問題嚴重的勞保，主動將撥補法制化，並課以政府負最終支付責任；賴總統卻一腦兩袋、一心雙標，苛待只增加政府百分之一支出的「停砍」年金，敵視公教警消。有這種擅長分化、製造對立、撕裂社會的總統，怎能領導國人團結一心？（作者為台北商業大學財稅系教授）