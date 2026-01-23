快訊

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅大樓起火 頂樓整層陷火海

聽新聞
0:00 / 0:00

黃耀輝／在野包容勞保 總統苛待公教警消

聯合報／ 黃耀輝

年金制度中，勞保的財務問題最嚴重，民國一二○年就要破產，蔡、賴兩任政府都不敢改革，讓勞工憂心忡忡。藍白立委於去年十一月排審修正勞保條例，將撥補法制化，由政府負最終支付責任；政院馬上拿香跟拜提出相似草案，於去年底獲立院通過。

另一方面，蔡政府三砍公教警消的年金，尤其十年調降百分之十五所得替代率，害公教人員陷入愈老經濟愈不安全的困境、違反人性，在野黨乃通過「停砍」未來四年百分之六的法案；其他被砍的部分就乖乖認賠，不求回復。民進黨馬上抹黑為年改「前功盡棄」；賴總統更扣上「年金改革涉及財政永續、世代公平正義，修法將使公教年金提早破產，增加國人額外負擔」的罪名，要行政院和考試院聲請釋憲，暴露賴總統及民進黨政府的雙重標準，以及苛虐公教的慣老闆心態。

講到財政永續，賴總統難道不知勞保入不敷出已連九年、赤字高達三七○○億、每年支出占中央歲出百分之十八、潛藏債務高達十三兆、民國一二○年即將破產，才是最大的財政窟窿？自己不改革勞保，卻有臉皮講公教年改，對晚十幾年破產的公教年金說三道四。

講到公平正義，各年金制度間的「職業不公」，真相是對公教人員最不公平。以相同年資、薪資的公教和勞工相比，給付為勞工的二倍，繳費卻是勞工的六倍；勞保的精算報告直指勞保給付極為優渥，勞動部前部長許銘春也指勞保的所得替代率高達百分之六十八，優於公教。然而，民進黨屢以公教給付是勞工兩倍，刻意以偏概全，不會算術只會算計，其心可誅！

至於「世代不公」，也是勞保內部最為嚴重。勞保最早破產，愈是年輕的勞工愈可能領不到退休金，最是倒楣，認為台灣人「有錢有閒」的賴總統，還好意思拿公教挑撥世代對立。何況，停砍公教年金，實則每年只花三百多億，占中央歲出的百分之一；賴總統竟帶頭說謊，惡意把蔡政府一一二年中實施新制退撫造成的負擔也灌水進來，講成十年要納稅人負擔三萬。

如果有良心，何不講勞保撥補十年將逾一兆，每個國人將額外負擔五萬；勞保改革每晚一年，潛藏債務就暴增一兆，國人每年增加負擔七萬元？還有，黑箱的一點二五兆軍購，每人將負擔近六萬元，怎麼眉頭都不皺一下？在野黨調高軍警待遇，政府就哭窮叫慘，打死都不肯編列預算。

總之，相對於在野黨大器包容財務問題嚴重的勞保，主動將撥補法制化，並課以政府負最終支付責任；賴總統卻一腦兩袋、一心雙標，苛待只增加政府百分之一支出的「停砍」年金，敵視公教警消。有這種擅長分化、製造對立、撕裂社會的總統，怎能領導國人團結一心？（作者為台北商業大學財稅系教授）

延伸閱讀

彈劾總統審查會 徐巧芯酸：僅3位綠委肯說明 賴清德沒票房？

黃建賓：彈劾賴總統不是政黨輸贏 是憲法給人民的防火牆

AIT挺1.25兆軍購 羅智強：國民黨不反對軍購 是要賴總統給交代

仍未現身彈劾審查 藍委轟：歷屆總統不敢的賴總統全做了

相關新聞

黃耀輝／在野包容勞保 總統苛待公教警消

年金制度中，勞保的財務問題最嚴重，民國一二○年就要破產，蔡、賴兩任政府都不敢改革，讓勞工憂心忡忡。藍白立委於去年十一月排...

陳國樑／是誰在擋？娛樂稅為何廢不了

陳腐老舊且長年飽受爭議的娛樂稅，至今仍未能因應時代變遷而退場，正是台灣稅制劣化的具體例證。究竟一項早已失去正當性、難以自...

杜紫宸／虎崽、水管工與資本貪婪演算法

二○二四年年底，被尊稱為「人工智慧之父」的辛頓在諾貝爾物理獎獲獎演說，及後續多家國際媒體訪問，帶給世界的並不只是科學成就...

劉大年／戰爭換不到民心的川普

美國最近對委內瑞拉採取軍事行動，直接將總統馬杜洛抓回美國受審。美軍赴海外逮捕外國領袖並非川普首創，但過去抓捕案例或多透過...

黃齊元／軍事ＡＩ化，改寫未來戰爭型態

二○二六註定是詭譎多變的一年，新年開始，不僅有天災地震，更有人禍戰爭，但很少人料到發動者居然是聲稱「愛好和平」的美國總統...

徐遵慈／越南躍第15大貿易國後的挑戰

新年伊始，越南政府發布二○二五年幾項新高紀錄，包括經濟成長達到百分之八點二，創下十五年來僅次於二○二二年疫情後反彈的最好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。