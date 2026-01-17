二○二四年年底，被尊稱為「人工智慧之父」的辛頓在諾貝爾物理獎獲獎演說，及後續多家國際媒體訪問，帶給世界的並不只是科學成就的榮耀，還有清晰而不安的警告。這位終身投入神經網路研究的學者，近年言論引發全球關注，並非因為描繪駭人的科幻末日，而在於他將人類社會的集體困境說得過於直接：真正逼近文明的威脅，不是某個模型突然覺醒，而是人類親手把整個社會綁進「贏者全拿」的激勵機制，並在缺乏煞車的情況下持續加速。

辛頓最廣為流傳的比喻，是那隻「可愛的虎崽」。他將當前的高階ＡＩ比作被人類抱在懷中的幼虎，人們為其效率與能力著迷，卻選擇忽略演化的基本事實。辛頓提醒，除非能百分之百確定老虎長大後不會反噬，否則過度樂觀本身就是對文明的不負責。這不是情緒性的恐嚇，而是治理上的核心問題。當ＡＩ從被動回應的「問答工具」，轉向能自主規畫、串接工具並執行任務的「代理人」系統，一旦能力跨過臨界點，比人類更聰明的實體便可能學會操縱環境以達成目標，屆時是否仍能由人類決定「關掉電源」，將不再理所當然。

真正推動失控風險的不只來自技術本身，而是其背後的資本。辛頓在多次國際媒體訪談中直言，大型科技公司正積極遊說政府降低監管。這揭露了當代最尖銳的矛盾：我們把足以改寫人類演化進程的高風險技術，交給必須對股東負責的逐利組織，卻期待它們在競爭最激烈時踩煞車。辛頓因此主張，應強制要求ＡＩ企業將固定比例的算力與研發資源投入安全研究，否則在缺乏外部約束的情況下，企業理性必然把安全視為成本、把速度視為獲利引擎，最終演化為一套「資本主義的貪婪演算法」。在這套演算法中，壟斷與增長才是唯一被優化的目標。

除了系統性風險，辛頓也將威脅具象化為能力的「向下平權」。他警告，當ＡＩ大幅降低生物武器合成或高階網路攻擊的門檻，風險就不再專屬於少數專家，而會被封裝成任何人都能執行的指令。這意味著風險對稱性的崩解：防禦方必須投入高昂的制度成本，破壞方卻只需一段精準的提示語。若治理只聚焦模型參數，卻忽略部署、擴散與濫用管道的管理，就如同只檢查引擎性能，卻放任危險行為在高速公路上橫行。

在社會層面，辛頓對就業與尊嚴的討論同樣值得深思。他常被引用的「未來最好的工作可能是水管工」這句話，其實指向「不可自動化之價值」。這不是貶低知識工作，而是指出，在數位勞動高度自動化的時代，那些必須進入真實物理世界、處理非線性情境，並對結果負最終責任的工作，反而更具韌性。問題不在藍領或白領，而在於教育與分配體系是否能回應這場結構性轉變。補貼或許能維持生存，卻難以填補工作所承載的人類尊嚴被削弱後留下的空缺。

辛頓的警示核心始終一致：ＡＩ的危險不在於機器是否變壞，而在於人類將它嵌入錯誤的獎勵機制，卻缺乏足以對抗逐利加速的公共治理。該警惕的從來不是ＡＩ失控，而是人類仍假裝市場能自我修正災難。當技術以指數速度前進，制度卻仍線性調整，失衡幾乎不可避免。辛頓的提醒在於：虎崽長大後會不會咬人，將不只是科學問題，而是制度選擇。在承認市場極限、強化公共治理之前，人類仍握有最後的決定權。

