黃齊元／軍事ＡＩ化，改寫未來戰爭型態

二○二六註定是詭譎多變的一年，新年開始，不僅有天災地震，更有人禍戰爭，但很少人料到發動者居然是聲稱「愛好和平」的美國總統川普。

台灣也同時面臨戰爭與和平的洗禮。共軍實施「正義使命–二○二五」軍演，封鎖包圍台灣、進行實彈演習，重點在於威嚇外部勢力不得干預。在此同時，台北市長蔣萬安排除萬難赴大陸參加「雙城論壇」並發表演講，以高度與從容態度征服大陸民眾。中共傳達的信息很清楚，主要是針對台獨而非一般台灣民眾，同時以具體行動警告美日。

可是賴總統對戰爭卻有不同的看法，他接受專訪時強調，中國幾十年來沒能越雷池一步是因為「實力未到」；台灣不能因此自滿，仍須持續壯大防衛力量，提高跨海侵略的困難度，使「豪豬」更尖銳、更強壯。

然而，台灣人民顯然有不同的感受。根據《遠見》公布的「二○二六民心動向調查」，關於「未來五年內兩岸可不可能發動戰爭？」百分之五十點三的民眾認為有可能、百分之四十點七認為不可能。關於「假如發生戰爭，你或家人願不願意上戰場？」有百分之六十三點九的民眾不願意，大幅領先百分之二十五願意。這說明民眾對戰爭有一定的危機意識，但基於「疑美論」及「兩岸戰力差距」影響，不願意當砲灰。

人民不是傻瓜，未來的局勢，是台灣幾乎不可能打敗大陸，美國也不太可能為台而戰，因此買再多軍火恐也無濟於事。人民對國防預算持保留意見，一方面是對美國壓迫台灣和霸凌其他國家反感，另外是從綠能、疫苗、雞蛋到軍火，民眾屢屢對政府清廉度懷疑。

委內瑞拉事件給我們的啟示是，未來戰爭型態已改變，在政府計畫增加國防預算同時，應特別思考其效益。首先，科技與ＡＩ已改變一切，未來無人機才是主流，將取代傳統陸軍地面作戰；其次，電子設備重要性提升，像這次美軍以電子干擾癱瘓委國防空系統，特種部隊如入無人之境。

再者，ＡＩ和衛星系統已可完全掌握敵人行蹤，部隊可用「數位孿生」充分模擬各種戰況。最後也最重要的是「精準打擊」，針對敵人首腦、減少無辜損傷；這套戰術以色列早已用過，從攻擊位於伊朗旅館的哈瑪斯高層到突襲黎巴嫩真主黨基地，均為代表。川普比當年歐巴馬狙殺賓拉登更神勇，成功活捉對象回國審訊，戰爭尚未開始便已結束。

美國要求台灣增加國防預算並沒有錯，任何國家都應該具備基本自我防衛能力。但我們不可以自欺欺人，認為買了幾套海馬斯火箭系統便足以阻擋共軍攻台。現實是雙方差距太大，因此國防預算占ＧＤＰ百分之四或百分之六，並沒有什麼差別。

俄烏戰爭已成為無人機展現實力的競技場，印度和巴基斯坦的戰爭則顯示匿蹤技術和電戰能力的重要性；而以色列對周圍鄰國一系列的突襲，更是情報戰及間諜滲透長期布局的成果，如引爆裝有炸藥的呼叫器、大規模攻擊黎巴嫩真主黨成員，及運用創新多元手段攻擊伊朗核設施，這都不是過去我們習慣的戰略及戰術。

和平需要努力爭取，增加國防預算不是答案，台灣還在以傳統手段武裝自己，但ＡＩ已改變未來戰爭遊戲規則。台股市值現在全球第七大、台積電市值全球第六大，但如果我們仍持續沉醉在自我感覺良好的迷思中，台灣將會面臨未來殘酷的現實。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）