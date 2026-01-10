徐遵慈／越南躍第15大貿易國的挑戰

新年伊始，越南政府發布二○二五年幾項新高紀錄，包括經濟成長達到百分之八點二，創下十五年來僅次於二○二二年疫情後反彈的最好表現；貿易金額突破九二○○億美元，晉升全球第十五大貿易國；對美出口金額與順差分別高達一五三二億美元與一三四○億美元，雙雙刷新歷史紀錄。另外，越南政府稍早宣布將二○二六年國內生產總值（ＧＤＰ）成長目標訂在百分之十，是越南自二○一○年以來首次設定兩位數經濟成長目標；如果目標達陣，越南名義ＧＤＰ（Nominal GDP）將超過泰國，躍升東協第二大經濟體。

越南近年一再創下傲人經濟成績。二○一八年川普政府對中國產品課徵「三○一關稅」，掀起供應鏈遷移浪潮，越南因吸收大規模自中國大陸分散的製造業投資，被視為美中貿易戰的大贏家。時至二○二五年川普2.0登場，對中國產品繼續課徵高額關稅外，對越南等多數國家亦課徵一成九至二成之「對等關稅」；越南原預期對美國出口將遭遇重創，未料對全球出口反較二○二四年成長一成七，對美出口更逆勢成長二成八。越南二○一九年進出口貿易金額約五一八○億美元，至二○二五年，六年期間增加四千億美元，儼然成為開發中國家全力拚經濟的佳話。

不過，在越南經濟亮麗成績的背後，亦充滿經濟結構失衡與產業基礎脆弱的問題與風險。首先，越南近年對美出口雖出現暴衝式成長，但因越南製造業高度倚賴中國進口中間財，諸如紡織原料、電子零配件等，以致自中國進口金額持續擴大，近年對中國貿易逆差維持在一千億美元規模。事實上，越南長期貿易逆差情形自二○一二年起才出現改善，二○一六年迄今穩定維持順差，然整體順差亦僅約二百億美元上下。當前越南對美巨額順差，實由對中國龐大逆差所支撐，越南深陷雙重貿易風險之中，短期內恐無力翻轉。

再者，越南近年成為吸引製造業投資的重鎮，尤其成為日、韓、台廠設立「非中供應鏈」的基地。二○二五年一至十一月，越南實際到位的外人直接投資（ＦＤＩ）較二○二四年同期增加百分之九，達到二三六億美元。由於外資企業多半投入出口型或代工生產，成為出口主力軍。根據越南政府估計，外資企業出口占總出口比重近約七成五，亦即對美出口訂單主要流向外商，本地廠商受惠的程度十分有限。越南政府苦思扶植本土企業，但成績並不理想。這種發展失衡的現象是越南政府推動經濟改革的當務之急。

第三，越南為社會主義國家，經濟發展與社會民生並須雙軌並進。越南已通過在二○二六年人均ＧＤＰ將達到五四○○至五五○○美元，於二○四五年邁向高所得國家的社會經濟目標。越南政府已核定將自二○二六年起提高最低工資百分之七；近年越南部分地區出現缺工情形，再加上薪資陸續調漲，已使部分外資卻步。

越南在二○二五年繳出亞洲最高經濟成長成績單，進入貿易大國俱樂部，無疑是讓人驚豔的亮點。面對二○二六年全球經濟不確定性、地緣政治風險、與氣候及天然災害，越南應如何改善經濟與產業發展失衡情形，將較追求兩位數經濟成長更具挑戰性。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）