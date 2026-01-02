丁予嘉／撲朔迷離的二○二六

二○二五年一整年，美國的經濟撲朔迷離，實在讓人看不透！好像披了幾層會動態移動的薄紗，時而露出光線，時而晦暗不清。其實，總體經濟的全貌就像許許多多、大大小小、相互牽引的數據拼圖；常常需在事後一片一片拼上，才得窺真相。

去年八月開始，勞動市場露出疲態；美國政府關門，總經數據遲滯，加上四月的關稅反覆與其效應的遞延，都難以掌握，美聯儲（ＦＥＤ）在去年十二月初的利率決策會議，著實兩難。後來，還是在川普的吶喊及市場的綁架下，降息一碼。降息後，股市只歡呼了半場，債市更絲毫不給面子，長天期債券賣壓沉重，殖利率繼續往上挺進，市場終於嗅到通膨可能增溫，而就業與消費同時衰退。

因政府重新開門，財政部大發短債，為何造成流動性衰竭？因巨大的政府負債無法控制，法幣的信任度能維持多久？因關稅反覆、效果遞延，能說沒有通膨嗎？因ＡＩ的快速成長及永動、巨額的投資，已是ＧＤＰ增長的主力；然而，ＡＩ鋪天蓋地的投入，能提高多少勞動生產力？能創造多少利潤？能把經濟扭曲到什麼程度？以上，都是層層的薄紗，擋著我們的視線，看不透徹。

地緣政治的變數，更是一天一變。美國最新出爐的國家安全策略，「門羅主義」（Monroe Doctrine ）明顯重新擅場；清理後院，如委內瑞拉、宏都拉斯，鮮明可見。但變數是，中南美洲的國家都甘願嗎？能甘願多久？美國在處理俄烏戰爭上，愈來愈使不上力；鑑於支出龐大，與難解的歐盟內部分歧，美國基本選擇放手。但變數是，俄國與歐盟搞得定嗎？中東的以哈停火協議，在一些大國公開支持巴勒斯坦建國及反猶太的槍擊事件下，顯得脆弱且難以持續。

全球地緣政治主軸仍將是中美「鬥而不破」的動態平衡，雙方在經貿、科技、區域安全上，深層的角力必將持續；時不時的爭執與挑釁，如稀土管控、日本的高市首相、台灣的賴總統，不會停止。我認為美國的國安戰略不會只是獨善美洲；鬆手歐洲、平衡中東、絕不放棄亞洲，也會是基調。這其實是美國的「新門羅主義」，基於避免直接衝突的策略。二○二六年中美關係最好的狀況是「整體可控、局部緊張」，但真做得到嗎？這不是變數是什麼？

台灣二○二五年的經濟成長亮麗極了，深入探究原因，唯ＡＩ產業鰲占，百業蕭條中的「荷蘭病」能持續嗎？美國電力設施明顯不夠，中國的競爭者緊追在後，一旦ＡＩ基礎建設被迫停頓，台灣的出貨腰斬是有機率的。眼下，政府今年的總預算還未經立法院通過，又有一兆多的國防特別預算；有了這些變數與「薄紗」，看都看不清，卻有幾乎一致的預測—台灣經濟強勁，台股三萬五千點！著實有趣。

現今的全球政經局勢變動之快，絕非往昔可比。預測經濟與地緣政治的學者與機構，無不感嘆箇中困難，唯時時刻刻兢兢業業戮力拼圖，企能迅速得窺全貌，即便如此亦難臻完美。學者與機構如此，更何況一般平民百姓呢？

二○二六年均衡配置，心中常有避險之心，方是上策！（作者為經濟學家）