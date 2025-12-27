黃齊元／展望變局，台灣的選擇是什麼？

北京前兩天舉行「正義使命–二○二五」軍演，兩岸及東亞地緣政治危機在不斷升高，但大多數人都不認為這會衝擊台灣。台積電在川普壓迫下大舉前往美國投資，政府以「全球化布局、國力延伸」來掩飾不利影響，但外資可不是這麼想的。

最近全世界排名第三的ＤＲＡＭ業者美光宣布在日本廣島建設新廠，投資九十億美元。美光是台灣最大外資，雇用人數超過一萬人，其產品有六成在台灣製造。全球ＤＲＡＭ產業大爆發，為何美光卻選擇棄台就日？

美國正積極控制其在亞太地區風險，五角大廈簡報顯示美國戰爭準備遠不及大陸，結論是美國恐無力保台。中日衝突升高，菲律賓總統又因貪汙在國內遭遇強烈抗議，「第一島鏈」已出現鬆動，只有台灣還肆無忌憚的持續挑釁大陸。

賴總統的底氣不是沒有道理，日首相高市早苗的「有事論」雖激怒中國，卻為其帶來超高人氣。但我們忽略了美國的態度，美國國務卿魯比歐表示，針對大陸與日本關係緊張，美方「可以繼續維持牢固的美日同盟，也與中國進行富有成效的合作」。

最近國防預算引起爭議，美國在台協會谷立言處長表示，脆弱的台灣不會創造有利兩岸的條件，只會招來更多脅迫與威脅。但他也提到，「和平與對話」必須與「嚇阻」共存，兩岸緊張與問題的解方，應由雙方透過對話，尋求雙方人民都能接受的解決方案。

然而賴總統不願對話，道理很簡單。從烏克蘭澤倫斯基和以色列內唐亞胡的經驗來看，唯有持續強調「戰爭敘事」，才能延續執政黨政治生命，如果兩岸走向和解，民進黨將毫無生存空間。最近海基會長吳豊山「被請辭」，因為他主張「中華民族、兄弟分立」，希望重啟兩岸對話，但賴總統拒絕接受。

ＡＩ有泡沫，政治當然也有泡沫。隨著川普戰略轉為防守，世界逐漸走向和平，兩岸戰爭暫無可能，但現狀必定會改變。賴總統不是不理解這個可能，海鯤艦已成為千瘡百孔的「海困艦」，台灣卻還要力推全民國防，讓百工百業變成軍火大亨。

對於大陸而言，習近平不會再與台獨陣營爭辯，未來將全力專注與川普直接交涉。態勢很清楚，大陸深知台灣遲早會被逼迫上談判桌、探討兩岸和平協議。中共的重點是爭取大部分愛好和平、希望過好日子的台灣老百姓人心，「硬實力」對美國、「軟實力」對台灣。

展望明年，我們可以觀察到幾個重要趨勢；首先是美國將加速走向「美國優先」，一切交易導向、向錢看齊。川普批准輝達ＡＩ晶片H200銷往中國，重新平衡國家安全與商業利益，未來這種例子會愈來愈多。

其次，全世界會積極改善和中國的關係。法國總統馬克宏日前訪中，表示他看到的不是競爭對手，而是「未來卅年的夥伴」；德國企業無視政府警告，大規模加碼投資中國。再者，中國在全球將會更有影響力，現在大陸在製造、科技、綠能和軍事上已成為世界龍頭，未來結合「全球南方」將足以和美國抗衡。

最後，台灣正逐漸喪失政治籌碼。我們將半導體和ＡＩ產業外移至美國，卻未能換取政治利益；未來兩年，台灣有可能被迫與大陸和解。隨著賴政府輾壓立法權，台灣民主憲政已蕩然無存，正走上南韓前總統尹錫悅的路、邁向危機。民主沒有防線，台灣人民應知道的是，當「那一天」來臨時，我們必須在戰爭與和平間作出選擇。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）