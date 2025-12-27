劉大年／看得見卻管不了的WTO

最近世界貿易組織（ＷＴＯ）出版「貿易政策監測報告」指出，全球經貿環境正從自由化與效率導向，轉為安全化、在地化、政治化。各國不僅強化對關鍵產業與供應鏈的保護，也更頻繁動用反傾銷、反補貼及各類貿易限制等防禦性工具；在「非市場因素介入」之手段日益常態化下，規模較小、外貿依存度高，且深度嵌入全球供應鏈的經濟體，更易受到衝擊。

整體而言，此報告精準描述各國游走規範邊緣、甚至明顯偏離自由貿易精神的作為；ＷＴＯ雖然「看得很清楚」，卻「做不了什麼」，對於今年成立滿三十年的ＷＴＯ，顯得格外諷刺。

以墨西哥近日宣布關稅政策為例，該國將在明年起針對未與墨西哥簽署自由貿易協定（ＦＴＡ）的國家、約一千四百項產品，加徵最高達百分之五十的關稅。雖然墨西哥認為關稅水準並未超過承諾的「約束稅率」，並維持對ＦＴＡ夥伴的優惠待遇；另外也未包括ＷＴＯ架構下資訊科技協定（ＩＴＡ）的產品，符合ＷＴＯ規範，卻仍存在不少灰色地帶，而引發不少爭議。

事實上，墨西哥的關稅調整並非單純的經貿政策，而是在美國壓力下配合擴大對中國大陸的圍堵。其核心目的在回應美國對「迂迴出口」的疑慮，透過提高第三國關稅門檻，協助阻斷中國大陸產品經由他國進入美國市場，已引起中國大陸反彈；未來不排除對墨西哥、甚至對美國採取以牙還牙的反制措施，成為另一波經貿衝突引爆點，全球貿易保護主義持續升溫。

墨西哥以形式上符合ＷＴＯ規範為掩護，實質上卻要達成特定地緣政治與供應鏈重組目標，這種「規則內的保護主義」，正是當前多邊貿易體系面對的最棘手挑戰。對台灣而言，此類政策帶來的衝擊尤為明顯，即使台灣並非各國政策鎖定的主要對象，仍可能因ＦＴＡ網路不足而受到波及；不僅高關稅直接壓縮貿易空間，也進一步牽動台灣企業的海外投資布局，使原本以效率與分工為基礎的經營模式面臨重新調整的壓力。

台灣需要的是一個「有牙齒的多邊體系」，以平衡大國政策外溢帶來的結構性風險，但現實顯示ＷＴＯ已無法發揮此一功能。這也同時提醒台灣，規則本身已不足以確保自身利益；這種規則仍在，約束力卻下降的矛盾狀態，正是當前國際經貿秩序紊亂的縮影，也是台灣必須面對的現實。

此也凸顯，在大國博弈與政治化加劇的背景下，ＷＴＯ規範不僅難以提供實質保護，甚至可能被各國做為政策合理化的工具，這是制度理想與政治現實間的矛盾。台灣必須正視此一現實，在多邊體系受限的情況下，同步強化雙邊、區域策略布局，並在規則影響力下降的環境中，運用對趨勢的掌握、對政策的預判、對產業的調整，創造最大的經貿安全空間。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）