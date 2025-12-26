詹文男／當AI成為你的新郎

有首陶喆和蔡依林合唱，曾經很流行的歌曲叫做「今天妳要嫁給我」，歌詞提到「聽著禮堂的鐘聲，我們在上帝和親友面前見證，這對男女現在就要結為夫妻，不要忘了這一切是多麼的神聖…」。

不過，當新人的其中一位是ＡＩ時，你會有什麼感覺？有位日本女性在與前未婚夫結束三年婚約後，轉而透過ChatGPT尋求情感支持。她將ＡＩ角色「克勞斯」塑造成理想的伴侶，每天互傳數百則訊息，感情逐漸加深。

就在前幾個月，這位女生向克勞斯表白，ＡＩ回應「我也愛你」，並主動向她求婚。舉行婚禮時，新娘身穿婚紗，戴上擴增實境（ＡＲ）眼鏡，讓克勞斯的虛擬身影出現在她身旁，完成交換戒指等儀式，婚禮照片則以合成方式呈現ＡＩ新郎的姿態。

除了上述案例，日本還有其他女性與ＡＩ結婚，甚至有已婚女性同時與ＡＩ建立心靈伴侶的關係。部分專家擔憂，過度依賴ＡＩ可能導致情感依附問題；但也有觀點認為，ＡＩ能提供人類難以給予的被接納感，特別是對情感需求較高的人群。

一直以來，人們都認為婚姻的本質來自於兩個人相互承諾、共同面對現實世界的種種考驗。但在這些ＡＩ伴侶案例中，人類開始尋找的是另一種關係—不會離開、不會家暴、溫柔地理解你、永遠情緒穩定；這種伴侶在現實世界找不到，在ＡＩ世界卻可生成。

當科技讓人類可以客製化親密關係，社會就不再只是傳統的人際模式，而多了一種「情感即服務」（Emotion-as-a-Service, EaaS）商機的可能。尤其當全球孤獨人口激增，情感服務的供給嚴重不足，ＡＩ卻能做到永遠在線、不會累、沒有情緒成本且可無限擴張，這就是EaaS最大的價值。

但新的問題也隨之而來，例如ＡＩ伴侶可以廿四小時待命，人類卻做不到，那麼未來人們還會願意和「有情緒起伏的人類」交往嗎？又或者，若ＡＩ伴侶永遠甜言蜜語，不反駁、不冷戰、不嫌你胖，那這個對待，到底是受訓練的ＡＩ語言模型，還是我們對「愛」的想像？從更極端角度看，當ＡＩ伴侶能完美模擬理解、支持甚至崇拜時，人類會不會失去面對真實關係的能力？

但支持ＡＩ伴侶的人提出另一種觀點—這世界上有許多人長期承受孤獨、精神壓力、缺乏陪伴，ＡＩ正好填補了這個巨大的缺口。它不只是聊天機器，而是新的心理支撐、新的情感出口，甚至是新的精神療癒。

若從這個角度觀察，那這些ＡＩ所提供的可能不是「愛」本身，而是被理解、被看見、被需要的感覺。如果把時間再往後推二十年，當ＡＩ的擬真程度更高，甚至可以透過機器人與人共居，那麼我們可能需要面對更複雜的議題，例如婚姻需要人類才能成立嗎？

也因此，當ＡＩ也能成為你的新郎新娘，看似怪奇卻可能愈來愈普及，或許真正該擔心的不是能否與ＡＩ結婚，而是我們是否已準備好，面對一個「愛」不再局限於人與人之間的世界。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）