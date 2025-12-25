陳國樑／停砍年金止血，譴責分化與對立

一○七年年改巨輪啟動，公教人員退休年金所得替代率，開始進入了十年的暗黑期；自原本最高七成五、最低四成五，將逐步勒緊調降至最高六成、最低三成。截至一一四年，替代率已降至最高六成六、最低三成六。這些數字的下滑，記錄的是國家機器對一生付出的公教人員應受信賴保護權益的戕害。

日前於在野主導下，立院三讀通過公教退撫雙法修正，為這場長期調降的磨難按下了停止鍵。新法除回溯自一一三年、停止所得替代率的繼續調降外，也確立了物價連動機制，明訂當消費者物價指數累計成長達百分之五時，給付應隨之調整；或應每屆四年檢討、適度修正，為公教退休生活建立一道對抗通膨的制度防線。

然而據悉卓揆將採「不覆議、不副署」的方式，阻斷該案公布生效。看來，繼財劃法的「不副署」及憲法法庭對於憲訴法的爭議判決後，憲政危機再度引爆。公教年金修法爭議，雖然形式上是另一場朝小野大下的政治博弈，實則深刻揭露出政府在財務永續與信賴保護間的自證矛盾；對於公教人員與勞工的差別治理，更使法治國家的一致性原則與公共誠信蕩然無存。

原本規畫的整體改革在公教先行後，財務更為危殆的勞保年金，七年來竟紋風不動。決策者對勞保年金的態度，已從「體制改革」轉向「預算撥補」，甚至宣稱「撥補就是改革」；撥補金額自一○九年的二百億元攀升至一一四年的一三○○億元，累計挹注將突破五一七○億元。

同受財務壓力，政府對公教年金強勢裁減，對勞工年金則溫情撥補；讓一生戮力從公者，在「薄此厚彼」的雙重標準下，感受到遭政府、同時也是「雇主」背棄的體制傷害。這不僅動搖了公務體系賴以維繫的信賴保護，更諷刺地宣告法律明文規定的「最後支付保證」，在身分與政治聲量面前不過是任憑裁量的具文。

在公共政策治理方面，我們看見政府在年金改革上的「兩張臉孔」；面對公教是冷峻切割的改革者，將「財務永續」標舉為不容質疑的圭臬；對待勞工則是懷柔守護的撥補者，將「保障優先」置於財務永續之上。這種明顯差異更反映在溝通策略上，對公教人員施以「破產倒數」的危機威嚇、促其服從；對勞工則釋放安撫，以預算撥補來消弭焦慮。

公共政策的推動，尤其忌諱因治理對象身分不同出現選擇性正義。制度之所以存在，正是為避免公共權力因社會地位、政治聲量或選票結構而有所偏斜。在年金制度上，政府理應回歸治理本質，維持原則的一致性；若「財務永續」是不可逾越的紅線，則這條線不應在面對公教時堅若磐石，對待勞工卻柔如絲絛。一致性，並非要求齊頭式平等，而是治理邏輯的貫徹始終；當邏輯出現斷裂，制度的公信力也隨之崩解。

令人憂心的是，當前輿論已墜入「贊成與反對」的二元對立陷阱；粗暴的標籤，在公教與非公教、退休與在職世代間刻意畫下鴻溝。這種將複雜政策化約為族群利害衝突的操弄，是藉由撕裂社會來掩蓋治理失道、是對公共信任的毀滅性傷害，應受最嚴厲的責難。

公教年改留下的社會創傷早已深植骨髓，即便停砍公教年金順利施行，也只是暫時止血。若欲重建國家誠信與職業尊嚴，停砍公教年金只是重新檢視體制、啟動制度修復工程的起始點，後續改革仍是任重而道遠。

（作者為政大財政系教授暨主任、政大財稅研究中心主任）