黃耀輝／不副署財劃法 仇視地方鄉親

卓榮泰院長「不副署」再修版的財劃法，賴總統唱雙簧附和，開了違憲亂政的惡例，更凸顯雙標的賴政府內鬥內行，精於詐取「鬥爭紅利」。

先說明去年底一修財劃法的合理理由。八十八年修財劃法，將中央的收入占比（已扣除統籌稅款、一般性補助、計畫型補助）從不到六成，暴增為百分之七十五，使中央更集錢，地方財政陷入窮困。一修的重點在於扭轉垂直失衡，實現賴總統當台南市長的願望。可惜增加統籌稅款，保障一般補助不少於修正施行前，卻漏了計畫型補助的保障。

結果是，增加統籌款仍讓中央收入占比高達百分之六十六，中央仍維持相當的集錢。反而是中央惡搞「左手給出，右手收回」的兩手策略，突刪一般補助六三六億，並策略性調降計畫型補助。在野黨不得不再修財劃法，但僅增加計畫型補助不得低於以前比率的相關「防詐條款」而已。

因此，卓不副署的第一個理由，指立院再修法致一一五年須增加支出，違反憲法七十條「立院對於預算案，不得為增加支出之提議」，根本就是嚴重法盲、邏輯死亡的偷渡概念。卓「顯然不懂」立院修的財劃法是「法律案」，不是「預算案」。真正違憲亂政、違反預算法的是賴卓雙標組，包括原民禁伐補償、警消、軍人待遇等法律案的修訂，賴政府都違法不編預算，是前科累累的慣犯。最諷刺的是，韌性條例增訂普發現金一萬，賴卓也栽贓抹紅為「預算案中增加支出」、「中共窮台陰謀」，何不當時就「不副署」？發放時又來收割稻尾，雙標到令人作嘔！

第二項理由怪再修財劃法立刻用於一一五年總預算，須舉債而違反公債法百分之十五上限，也是詐騙話術。統籌稅款的錢來自於特定國稅，不會增加舉債；保障補助款維持前一年的比率或水準，未增加中央歲出。一一五年中央總預算舉債三千億，是賴政府擴增歲出、產生赤字所致，跟再修財劃法毫無關係！

何況，公債法的上限規範，是總預算及特別預算每年舉債「合計數」，不得超過「全部預算歲出總額」之百分之十五。賴政府上台一年半，就編了四個特別預算一點九兆，舉債一點五兆，且不受公債法、預算法、財政紀律法等約束。已付六五九○億卻延宕交貨的軍購都沒交代，光利息損失一年就超過百億；政院還有臉皮倉促通過軍購一點二五兆，超過財政負荷，倉促送審強迫立院囫圇吞棗。看來，立院真該好好刪減總預算和特別預算的歲出，幫忙賴政府控制舉債，解決他們睜眼說瞎話的煩惱。

因此，卓的第三項理由，怪再修版財劃法排擠既定的重大施政，簡直是一腦兩袋、顛倒黑白。立法院修訂財劃法，只是打破長達廿六年的中央集錢，將錢下放給窮困的地方政府，提升家鄉父老的福祉，有如媽媽（立院）制約為富不仁的爸爸（政院），把揮霍在外的血汗錢（例如兆元起跳的軍購、廢核改用貴髒的火力發電，以及全球最貴的綠電，圖利綠友友，害民眾每年多負擔兩千億），留給窮困的子女（地方政府）使用。要不是賴卓「寧予外邦，不給家奴」的偏差心態作祟，怎會把新財劃法抹黑成如此窮凶極惡？

（作者為台北商業大學財稅系教授）