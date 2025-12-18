黃齊元／全力投靠美國 台灣漸空洞化

日本首相高市早苗的言論風暴，導致中日關係高度緊張，政府希望坐收政治紅利，卻弄巧成拙。日媒報導川普警告高市「不要插手台灣問題」，高市表態理解並尊重「台灣是中國不可分割的一部分」，賴總統則公開強調「不必更改中華民國國號」。這一切均說明，川普才是背後關鍵人物。

賴總統日前投書《華盛頓郵報》並接受《紐約時報》專訪，展現對川普的投名狀，並在國際媒體發聲、刷存在感。問題是這兩家媒體和川普關係均不佳，賴總統為了通過國防預算，積極操作中共「二○二七年武統」戰爭敘事，反而引起人民不必要的恐慌。

台灣應學習南韓。對於「有事說」掀中日緊張，南韓總統李在明用南韓俗諺「打架要攔著，生意要撮合」，表示「偏袒任何一方只會成為加劇衝突因素」。他強調終結南北韓對立，是時代賦予領導人的任務，統一是朝鮮半島必經之路，且必須用和平方式。李在明並表示，南韓去年順利擊退尹錫悅非法戒嚴，有資格拿諾貝爾和平獎。

最近川普總統公布《國家安全戰略》，拋棄民主價值，把利益擺第一。報告強調，台灣主導全球半導體供應鏈，也提及台灣是美國印太防禦體系的核心節點，若潛在敵對勢力掌控此關鍵航道，將嚴重威脅美國國家利益。《紐約時報》直言，台灣的重要性被簡化只剩半導體和航運路線。

從這份報告可以看出美國主要戰略思維。川普認為美中才是世界老大，未來將重新平衡美中經濟關係。報告雖點名大陸為「最大地緣政治挑戰」，但措辭謹慎，財政部長貝森特甚至修改涉中文字避免刺激北京，可見川普在為未來交易塑造良好條件。

台灣無法決定自己命運，未來是美中兩強說了算。從政府近期對美國防及經貿談判上全方位讓步的態度來觀察，我們寧可將台灣送給美國，不惜任何代價，也不願和大陸和解。明朝末年吳三桂為了自保和復仇，引清軍入關，擊敗李自成，協助清朝統一中國。台灣今天脫中入美，未來命運將會是什麼？

對於台灣的表態，川普非但不會感謝，只會更瞧不起台灣。川普會對習近平說，台灣給你，但半導體和ＡＩ我要，其他我不在乎。台灣最有價值的部分，等於割讓給美國，不只投資金、人才、技術和訓練，還外加整個生態系。川普壓迫台灣絕不會手軟，輝達和OpenAI業績大爆發，要台灣投資美國四千億美元只是基本盤。

未來台灣大部分經濟產值，將在美國創造，正如同卅年前台商大舉前進中國。這對資通訊產業是大利多，但對占台灣大部分就業人口的傳產、服務業和中小企業極為不利，現在連餐飲業都開始前進美國。投資美國，從地緣政治單獨來看並沒有錯，但從國家資源分配觀點，顯然有很大問題。

未來美中一旦達成交易，台灣地位將會改變，今天還沒有變，是因為川普還尚未得到他想要的東西，台灣仍有短期利用價值。一九九七前後，港人大幅移民海外，同理未來許多台灣菁英也會移民美國。生氣沒有用，覺醒最重要，非資通訊產業的台灣人，必須理解誰才能真正改善他們未來的生活。

最近政府封鎖小紅書，代表了什麼？川普因TikTok風靡全美，遲遲不肯對其封殺。最近大陸Labubu登陸紐約感恩節大遊行，成為中國文化輸美象徵。台灣封殺中國，只會自絕於世界，而美國絕不是答案！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）