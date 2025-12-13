詹文男／從「民歌50」看見曾經的自己

今年台灣的天空很青春。「民歌50」在小巨蛋的三天連唱、高雄巨蛋的最終場、年底北中南巡迴加開、六月的新北市民歌50特展、講唱會、市府廣場大合唱…從二月到十二月，「民歌50」唱了整整一年，像是一場不肯落幕的生命慶典。

有人說民歌現在還盛行，是因為懷舊；不過參加「民歌50」三天連唱的好友老張跟我說，其實它反映的可能是更深層的東西，那就是每一首民歌都藏著我們「曾經的自己」。當青春再度被唱起，我們其實不是在聽歌，而是在回頭看那個努力過、迷惘過、相信過、跌倒過，但依然往前走的自己。

當那群不再年輕的民歌手再度唱響歌聲，四、五、六年級生閉上眼，瞬間回到二十歲。那是個沒有智慧型手機、沒有社群焦慮、沒有ＫＰＩ的年代；有的只是手寫情書、吉他社、操場樹蔭下的歌聲，以及一個簡單到不可思議的夢：明天可以因我們的努力變得更好。如今我們在演唱會上唱哭，不是因為歌，而是因為歌裡藏著我們以為不會再見到的自己。

觀察這次的民歌風潮，基本上並不只是回來賣懷舊而已，它其實是在「重生」。其不再局限於小劇場或校園，而是全面走向大型場館、城市文化活動、公益演唱、跨世代活動（家庭三代一起聽歌），以及文創、展覽、講唱會（民歌特展、歌手講唱）。民歌不再只是回憶，而是文化資產；它跨越世代，從青春之歌變成社會之歌。

為何「民歌50」能變成一場社會盛事？熟年族群願意一年參加三場、五場，甚至十場民歌活動，主要是滿足了他們在這階段最強烈的三種心理需求：

其一，是情感需要安放，人生走到熟年，有些長輩不在了、有些朋友淡了、有些遺憾沒補上，民歌讓情感有了去處，一首歌可以完成一段道別。其二，是人生需要重定位，孩子長大、職涯轉折、開始健康管理，熟年族都在思考接下來的人生要怎麼過？民歌讓他們看見，原來自己還是那個可以追夢的人。其三，是跨世代陪伴的需要，現在很多家庭，孩子願意陪爸媽聽演唱會，是因為民歌的旋律很乾淨、很舒服，跨世代的接受度高。民歌成為三代共享的橋梁，而這種信任是其他娛樂形式難以複製的。

如果說二○二五有一首歌會陪伴我們走完一整年，那一定是民歌。不過，這股熱潮並不是希望回到過去，而是要提醒我們，人生雖不能重來，卻可以重生。當熟年世代在演唱會上大聲唱著〈童年〉、〈橄欖樹〉、〈當我們看雲去〉，其實是在告訴自己，青春沒有消失，只是換了位置，從外表到心裡；夢想沒有過期，只是換了方式，從世俗的追逐到對生活的期待；人生沒有太遲，只要願意再唱一次，就能重新出發。

「民歌50」看似是在紀念五十年，其實是在鼓勵我們勇敢走向接下來的五十年。因為每一次的青春翻唱，都是人生的再啟動！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）