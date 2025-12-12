快訊

徐遵慈／台商東協投資創新局

聯合報／ 徐遵慈

中華經濟研究院運用外商數據公司企業巨量資料完成「台商東協投資趨勢調查報告」，揭示台商在東協投資在過去七年（二○一八至二○二四年）歷經重大轉型，但也出現投資過度集中、營收成長趨緩、以及美國推動東協擺脫中國供應鏈等問題。值此我國政府與企業思考因應國際複雜政經局勢之際，應研議重啟與擴大「新南向政策」，以便以與時俱進的政策引導及協助企業海外布局及產業升級，及爭取與新南向國家合作推動新經濟成長路徑。

這份橫跨七年的台商調查報告發現，台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但電子產業則是近三年開始加快至東協投資，也帶動服務業加快至東協布局，尤其以金融保險、專業與技術服務企業增加最為明顯；然調查結果亦顯示投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示台商在某些國家投資製造業的營收與獲利尚須改善。

相較於全球企業在東協投資主要目標為當地市場，且高度集中在服務業，台商則多數以出口導向製造業為主，然出口型製造業投資近年遭遇全球景氣下滑、國際競爭加劇、以及東協生產成本上升等問題，因此二○二四年整體營收金額大幅下滑，預期二○二五年因川普2.0實施高關稅政策及其他市場不確定等因素，恐將持續走低，二○二六年展望亦難樂觀。

此外，美國已自二○二五年八月七日開始對各國徵收對等關稅，東協國家稅率介於百分之十至四十，並將對轉運商品課徵百分之四十之懲罰性關稅。由於為數甚多台商在東協生產模式係以進口中間財組裝成最終商品後對美國出口，未來極可能不符美國對進口商品的原產地（ＲＯＯ）規範而恐遭致調查或重罰。美國政策將衝擊台商在東協投資與出口，台商應依美國對東協各國不同政策、各國產業競爭力等，檢視投資營運計畫及研擬對策。

過去七年，台商在東協投資繳出亮麗成績單，可視為我國自二○一七年起實施新南向政策的重要成果。雖然調查顯示台商新增投資家數成長最快時段主要落在美中貿易衝突（二○一八至二○一九年)、與美國前眾議院議長裴洛西訪台後（二○二二年八月至二○二四年）的時段，顯然係受到地緣政治因素之驅動，然「新南向政策」的政策引導與各類協助措施發揮重要功效。

展望未來，我國政府應透過政策延續與擴張，持續強化關注東協情勢發展與國際供應鏈在新南向地區之動向，協助台商因應國際變局，並應進一步研擬各項配套政策，協助台商因應東協經貿環境變化與分散及降低投資、營運風險。此外，政府更應協助企業提高當地生產附加價值、加強因應政策干擾之韌性、打造清潔供應鏈、注意勞動權益與人權等，亦須開拓多元市場，避免過於依賴中國或美國市場。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）

東協 台商 美國 供應鏈 新南向政策 稅率 競爭力 對等關稅

