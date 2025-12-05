劉大年／CPTPP：台灣不能忽略的舞台

在全球聚焦川普關稅政策之際，跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）第九次執行委員會，最近在澳大利亞召開。此次會議似乎僅被視為例行性討論，並未引起廣泛關注；然從台灣的中長期戰略角度，其重要性不容低估。

本次執委會不僅宣布完成首次「一般性檢討」，也正式啟動協定修訂與更新進程，並將多項新興議題納入工作範圍，重點包括數位貿易、海關管理、創新、國營企業補貼、經濟脅迫等。這些發展顯示ＣＰＴＰＰ已從最初的高標準自由貿易協定，逐步轉型為更全面的「規則治理平台」。在此脈絡下，會議的重點已不再只是檢視現行制度，而是如何制定下一階段的規則細節。ＣＰＴＰＰ正邁向2.0時代，其新的運作方向也已逐漸明朗化。

整體而言，當美國選擇強化單邊貿易制裁工具，ＣＰＴＰＰ則朝向鞏固協定完整性、強化制度韌性的方向調整，並以更完善規則回應地緣政治劇變。這也意味著未來ＣＰＴＰＰ的入會門檻將更高、規範將更細緻，申請國面臨的挑戰亦將增加。本次執委會決議正式與烏拉圭啟動加入談判，並表示對印尼、菲律賓、阿拉伯聯合大公國的申請，預計可於二○二六年展開相關程序。雖然並未為任何新申請國成立正式審查的工作小組，但已明確傳達上述國家符合ＣＰＴＰＰ的入會標準。

反觀對於更早提出申請的中國大陸、台灣、厄瓜多、烏克蘭，此次會議宣言中卻完全未提及，申請進度持續停擺。特別是對於在二○二一年即提出申請的中國大陸與台灣，已經歷五次執委會卻仍沒有進展。其中中國大陸受阻的原因，除了自身經貿制度與ＣＰＴＰＰ的高標準存在重大落差外，各成員國更顧慮其加入後可能改變協定內部的權力平衡，因而暫緩其申請。

至於ＣＰＴＰＰ一直未積極處理台灣申請案，對台灣完全是不公平的。因為從經貿制度成熟度、法規透明度及市場開放程度，台灣的條件遠優於已取得實質進展的烏拉圭等國；ＣＰＴＰＰ在對岸壓力下卻採取「雙重標準」，使台灣入會沒有進展。事實上，台灣申請加入卻卡關，早已超越技術層面，而是高度政治化的結果。

由於台灣缺乏大型自由貿易協定，ＣＰＴＰＰ是我國未來參與亞太區域經濟整合的最核心、也最具戰略意義的平台；一旦申入持續受阻，台灣將面臨在區域架構中的「制度性缺席」，不僅削弱全球整體布局，中長期也會侵蝕台灣的競爭力。

然而，隨著台美貿易談判持續進行，國內對ＣＰＴＰＰ的重視度反而下滑，但台美談判畢竟屬於雙邊安排，不能彌補台灣無法加入ＣＰＴＰＰ的缺憾。雖然國內對ＣＰＴＰＰ關注不足，對下一次叩關也缺乏明確策略，台灣卻不能因遭受挫折而退縮，更不能形成「無力再戰」的氛圍；應重新整備、積極突圍，擺脫ＣＰＴＰＰ「資深申請者」的困境。

