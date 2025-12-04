黃齊元／利益交換 創造台灣最大價值

今年金馬獎最佳女主角，頒給東山再起的大陸女星范冰冰，意義非凡。首先，近年他因逃稅事件遭陸方封殺，卻能在海外找到新生；其次，電影由馬來西亞製作，樹立華人跨國合作模式；再者，在兩岸漸行漸遠當下，台灣肯定大陸作品，說明文化超越政治，而台灣是融合的最佳平台。

全世界地緣政治正進入一個新時代，在川普總統領導下，「和平、和解、和談、合作」變成各國關切焦點，雖然衝突仍在，但大家均努力避免戰爭。美國最近提出新的俄烏停戰計畫共十九點，俄國是贏家，烏克蘭利益被犧牲。這說明實力重於一切，大國才有話語權；川普只想做生意，進行利益交換。

川普不會白白幫澤倫斯基，他覬覦的是烏克蘭的礦產資源，並計畫和俄國一起開發北極商機，成為生意夥伴。對川普而言，中國不是美國敵人，而是最大戰略夥伴，台灣只有短期利用價值。

台灣深陷地緣政治漩渦，要感謝美國和日本。日本首相高市早苗「台灣有事、日本有事」的言論並非失言，而是重新定位日本長期戰略的預謀，引發大陸強烈反彈。台灣非但不懂得保持低調，反而大啖壽司力挺日本，只會更加刺激北京。這些就像歐洲議會事件，都屬於短期煙火，對改善台灣國際戰略地位毫無幫助。

大陸對台獨分子的打擊行動，已升級到一個新階段，除公布網軍相關人員姓名之外，並打算對特定對象發布「全球通緝令」。未來如果發生當年加拿大拘留華為孟晚舟的類似事件，並不會令人意外。大陸實力早已今非昔比，不僅對美國，對日本態度也更趨強硬。最近大陸致函聯合國，指如果日本膽敢武力介入台海，將行駛自衛權反擊。隨著東北亞地緣政治危機升高，未來將是「日本有事、台灣有事」，雖然我們不一定會捲入戰事，但外資在風險考量下，絕對會加速供應鏈外移。

兩岸和統，肯定是川普和習近平都在想的事，重點在於時間和形式。美國推動以巴和俄烏和平協議，未來幾乎可以預測也會循此模式推動台海和平協議。問題是台灣人民並沒有準備好，在媒體洗腦下仍活在過去，未來恐溫水煮青蛙，將被迫面對現實；但另一方面，大陸對台訴求也不夠清晰，以致許多人民對「兩岸融合」普遍無感。

所幸大多數台灣民眾還是冷靜的，大家都不想有戰爭，避免踩到紅線。今年大罷免的結果，代表民眾知道讓執政黨控制過多資源後果，可能會將台灣推向極度危險深淵。現在情勢已很明顯，中美兩強之爭，陸方已逐漸掌握優勢，而川普民調創新低，促使他想和習近平做一筆世紀交易，以挽回頹勢。

川普對澤倫斯基說「你手上沒有牌」，幸好台灣今天還是有牌的，問題是我們是否知道如何打。登上兩艘可能撞上冰山的大船，並無法扭轉台灣的命運，我們必須認真想像「那個情境」發生的可能性。站在併購角度，台灣應懂得向大陸要求好處，特別是對弱勢產業的讓利，這絕不是沒出息，而是認清現實、極大化台灣利益。

即使美國專家也承認，美國挺台的日子已一去不復返。同理，賴政府「刺激中國、討好美國」的兩面手法也早已行不通，未來反而會被視為「麻煩製造者」，遲早被犧牲。誠如美國作家卡普蘭「荒原」一書所預測，政權失能、強國殞落，末世殘景即將來臨，台灣焉能不及早醒悟？（台灣併購與私募股權協會創會理事長）