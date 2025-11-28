黃耀輝／節制電費軍購 撥補勞保游刃有餘

藍白立委提案修正勞保條例，將「每年撥補常態化」、「政府負最終支付責任」入法，這種幫勞工朋友保障權益、爭取福利的具體做法，值得支持。理由如下：

一、所有的退休金制度中，最早（民國一二○年）破產的是勞保，「世代不公」也最嚴重，愈年輕的勞工受勞保破產的傷害愈大。為免年輕勞工擔憂繳了保費卻領不到退休金，也為保障已退休的勞工能夠老有所終，免除「活得太久的恐懼」，政府負最終支付責任入法，可確保勞保有稅收挹注而不致破產，勝過綠官「政府不倒，勞保就不會倒」的空口白話；而撥補法制化成為法定預算消除不確定性，可讓勞工安心工作。

至於錢從哪裡來？僅修正謬誤的能源政策就有了。非核政策，棄用穩定乾淨便宜的核電，卻重用又髒又貴的煤油氣等火力發電，使台電發電成本每度多了約二元；外購的綠電中，離岸風電躉購價比國際合理的競標價每度貴了四元多；太陽光電則比國際合理價每度貴了三元多，這些都是台電虧損的罪魁禍首，以致民進黨政府撥補台電三千億，又調漲電費五次，害全民當了冤大頭。

賴政府若能認錯改過，僅重啟核電廠就可節省千億；躉購電價若能降至國際合理行情，離岸風電和太陽光電也可省下千億，共可節省近二千億，用於撥補勞保綽綽有餘。更不要說，毀農奪林、破壞環境生態，以及官商勾結、貪汙腐敗等巨額社會成本也可降低。

其實，真正會造成破產、值得擔心的是國防支出！已付六千六百億的戰機、飛彈延遲交貨，光利息損失每年就超過一百億；除明年度的國防支出總預算近兆元，賴總統投書華盛頓郵報並召開國安高層會議後，又宣布未來八年要編列一．二五兆元的國防特別預算，將二○三○年國防支出擴增到ＧＤＰ的百分之五，勢將嚴重排擠社福、經建、教育支出；若增加舉債二兆，更造成財政瀕於崩潰。

諷刺的是，為提高士氣，已修法通過調高軍警消待遇，成為法律義務支出；賴政府卻不編預算還想釋憲，暴露「寧予外邦不予家奴」的偏差心態。國人應強力監督賴政府，節制窮兵黷武的軍購支出，用於照顧勞工、發展經濟及提升國民福祉。勞保適度改革，包括提高嚴重偏低的投保薪資、降低高薪資勞工的所得替代率（低於低薪勞工），可減少勞保虧損又能提高退休金額；針對將來投入職場的勞工，設置「確定提撥制」的勞保新制防火牆，可減輕虧損和破產壓力，勞動部應當負責任地提出多管齊下的期程和方案。

在野黨立法促成每人普發一萬，讓全民分享經濟果實，賴政府及民進黨不但從中作梗、百般阻撓，更抹紅為「窮台陰謀」。事後竟厚著臉皮收割稻尾，說是行政院發放。希望綠官綠委們少搞些前倨後恭的把戲，轉向和在野黨合作實現撥補入法、促成勞保改革。

財劃法修正打破中央集錢，把錢下放給家鄉父老、提升基層民眾福祉，比中央耗費在國防外交上好太多了！拜託賴政府不要作梗好嗎？（作者為台北商業大學財稅系教授）