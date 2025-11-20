黃齊元／和平統一 台灣應如何提條件

最近副總統蕭美琴藉著於歐洲議會場地出席某聯盟演說，突破外交限制。對政府而言，這是成功宣揚台灣民主價值，陸方卻對此表示強烈憤慨。我們不能以單一事件來評估此次行動，美國和川普會高興嗎？台灣國際地位會強化嗎？這是當前最重要的事嗎？川普把和中國的關係當作核心戰略，由此來看台灣很可能贏了戰役、輸掉戰爭。

川習會後，許多事情愈來愈清楚。中美談判，中國顯然有較多籌碼，而川普手上的籌碼所剩無幾。稀土已證明是美國軟肋，但晶片對於中國卻非致命武器；黃仁勳最近表示，美中ＡＩ競爭，未來中國一定是贏家。這對台灣而言影響深遠，矽盾價值正在劇減，兩岸未來可能將加速整合。

有一點可以確定，川普絕不想打仗，希望推動世界和平。現在美國國內問題重重，政府運作停擺、地方選舉落敗、關稅政策可能被最高法院判違法，川普還有心保護台灣嗎？

台灣不想被統一只有兩條路：學習以色列戰勝大陸，或美國派兵保護台灣。未來政府所有政策，如提高國防預算或外交斡旋，均應思考合理性。川普和美國智庫現已轉向，支持兩岸走上和平妥協；台灣被視為風險、賴總統是「魯莽領導人」。「歐洲議會事件」對美國而言是不可預期的炸藥，可能影響美國利益。

最近中共廿屆四中全會閉幕，在涉台內容提及「推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。這個方向已定，但除非台灣躁進，大陸應不會武統，美國智庫也認為中國極不可能攻台。兩岸和平統一的關鍵在美國，紐約時報專欄作家佛里曼最近警告，「堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返」。

對於中國大陸而言，美國實力在衰退，只要在軍事、經濟、科技、外交上加強自身實力，將可塑造和統有利環境、水到渠成。和平談判通常需依賴政府、政黨或民間力量，大陸傾向直接和美國談，但積極向台灣人民喊話。真正的和平，必須建立在台灣人民自己覺悟，否則未來很難融合。

為了深化兩岸交流融合，大陸最近提出「七個更好」，呼應賴總統「併購論」應由陸方提條件的說法，包括：經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活。台灣民眾很少人仔細思考其意義，多半認為是統戰口號。

在七個「更好」中，第二到第五項幾乎沒有什麼爭議，大陸遠超過台灣。至於經濟發展，雖然今年台灣ＧＤＰ成長上看百分之六，卻集中於資通訊產業，許多傳統產業、服務業、農業陷於水深火熱之中，大陸應能協助。至於最後兩項，經濟好，通常民生也好，但台灣自由民主的生活環境和對岸畢竟不一樣。

從企業併購來談，通常有幾大面向，除了併購條件外，還有主管機關意向、主要股東及經營者實力、小股東意向等。今天兩岸的「主管機關」就是美中，雙方均傾向「合意併購」，不希望「敵意併購」；中華民國的經營者是民進黨政府，但主要股東還有藍白兩黨；至於小股東就是老百姓，民眾有可能因為條件較佳或希望避免戰爭，而傾向支持兩岸整合。

台灣其實正在進入「後美國時代」；對於大陸而言，兩岸政策漸走向「後統一時代」，關鍵在於尊重台灣現行社會制度和生活方式，維持高度自治。政府宜及早脫離同溫層取暖，積極和對岸溝通，才是台灣民眾之福。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）