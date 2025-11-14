丁予嘉／攻守異位的中美談判

自二○一八年以來，川普對中發動貿易戰，中間歷經拜登的持續加碼與壓制，再到今年川普重返白宮；二○二五「解放日」，把美國的霸權心態推至最高峰。美國獨霸、巧取豪奪，主要的貿易夥伴無不忍氣吞聲、俯首稱臣。近八年來美國劍指中國，不包括今年，雙邊經貿談判談了十多次，中國一直處於挨打的窘境，尤其是高科技的封鎖。底氣不夠，只能韜光養晦、默不吭聲地慢慢轉移市場，在脖子被掐得緊緊的逆境中慢慢尋求突破。

今年四月，川普情緒化地對中國加徵關稅，累計高達百分之一四五，始料未及！中國展開報復，亦開徵針對美國貨的報復性關稅，由八成四提高至百分之一二五。此舉一出，兩國的貿易等同歸零、兩敗俱傷。過了頭的情緒化，加上根深蒂固的霸權心態，川普知道問題有點嚴重了！在美國的主動下，有了第一次日內瓦（五月六日）談判，決定停火九十天。緊接著又有六月的倫敦、七月底的斯德哥爾摩、九月的馬德里會談；談判內容廣泛又複雜，卻未能達成任何協議。有趣的是，在每次會談的前後空檔，川普總是跳梁小丑似的放話威脅，戳戳又揉揉，小打小鬧一番。

眼下的中國，經過八年的努力，對美國市場的依賴度從二○一八年的二成，下降至今年第一季的一成三（第二季更低），今年的出口總增長卻達百分之九。製造業產值連續十五年穩居世界第一，二○二四年產值占全球比重達三成。從華為推陳出新的手機芯片，到中芯半導體開始測試國產ＤＵＶ，並利用「多重圖樣化技術」量產七奈米晶片，再到DeepSeek的橫空出世，在在證明了中國的科研實力。中國製造業的效率、交通與電力等基礎建設，無人能望其項背。九月三日抗戰勝利八十周年大閱兵，更向全世界清楚傳達訊息：西太平洋不是「強權」逛大街的地方。

十月九日，中國商務部連續公布第五十五、五十八、六十一、六十二號行政公告，對含有中國成分的部分境外稀土物項及稀土相關技術實施出口管制。第二天，中國交通運輸部公布「對美船舶收取特別港務費」的實施辦法，自今年十月十四日起開始執行。精心策畫的稀土管制、徹底反擊美國的特別港務費，仿效美國的長臂管轄權，牢牢地卡著美國的氣管，精準打擊要害。沒有情緒，只有整體的步步為營，標誌著中國開始反守為攻。

公告一出，川普氣急敗壞地宣布對中國加徵百分之百的關稅，但數小時後立馬改口，私下指示幕僚盡快展開談判，畢竟川普的亞洲行已迫在眉睫，若無與習近平會面則此行意義不大。中美談判代表在ＡＰＥＣ開幕前相會於吉隆坡（第五輪談判），好消息相繼傳出；美方稱，中國對稀土的管制將延後一年，中國更答應重啟購買美國黃豆，中美雙方將在川習會後正式簽定協議。中方代表亦公開表態，初步共識基本達成。

川普到了亞洲，馬來西亞、日本、韓國均竭盡心力討好川普大帝，諂媚的程度頗令人作噁。十月卅日，全球矚目的川習會登場，鐵面的習近平、簡捷扼要的發言，完全掌控中美的平起平坐。短短一百分鐘的會談僅有初步共識，會後沒簽協議，亦無聯合記者會。暫時的協議可讓雙方小憩、冷靜下來；但攻守異位下的中美關係變數仍多，著實難解。（本文作者為經濟學家）