陳國樑／新財劃洗牌，城鄉財差能翻轉？

四分之一世紀維持不變的財劃法，在行政院缺席下完成修訂，統籌分配稅款制度迎來根本性革新。不僅「餅」的規模做大，分「餅」的公式與操作方式也與過去截然不同。此次修法糾正了財政過度中央集錢又集權的現象，卻也導致市縣（直轄市與縣市）政府財政資源的重新洗牌。

統籌分配稅款新制如何改變了地方財政生態？長久以來的財政城鄉差距能夠翻轉？藉由比較舊法一一四年度，與新法一一五年度的普通統籌稅款分配情形，可一探究竟。

首先，新法確切提升地方財政自主能力。統籌稅款為受分配之地方政府稅課收入，屬於地方自有財源，通知分配總金額自四四六一億元增加至八四八八億元，幾近倍增，充分彰顯修法在強化地方自治財源方面的重要意義。若維持其他條件不變，此一財源擴張是徹底改善地方財政體質的重要契機。

其次，修法的另一項重要成就，在於拉近過往直轄市與一般縣市（未加入鄉鎮市）間受分配之差距。直轄市獲配金額之比重，自百分之六十五，下跌至百分之五十六；另一方面，一般縣市獲配之比重，則自百分之廿六，增加至百分之卅五。直轄市獲配的比重明顯下降，同時，一般縣市的獲配比重則大幅躍升；財政資源從直轄市向一般縣市傾斜的引導，打破過往統籌分配稅款「重直轄市、輕一般縣市」的格局。

更有甚者，財政相對困窘、經濟發展較為落後的東部（宜蘭、花蓮、台東）及離島（澎湖、金門、連江）縣，獲配比重有顯著提升。東部三縣獲配比重，自百分之四點八六，上升至百分之七點八一；外島三縣一一四年度受分配金額比重僅有百分之一點六八，一一五年度可分配金額比重則增加至百分之二點五，對於改善偏鄉及離島縣市財政體質頗具助益。

最後，新法在統籌稅款分配的平均化方面成效亦明顯。市縣間通知分配金額的「變異係數」自一點○九下降至○點八八。由於變異係數為標準差與平均值之比，數值愈小表示分布愈集中，顯示分配稅款在市縣間的離散程度降低，整體分配更趨平均。

進一步分析可見，直轄市間的通知分配金額比例維持穩定：一一四年度變異係數為○點二八，一一五年度略升至○點二九，顯示新法對直轄市間原有分配結構影響甚微。然而，在本島十三個縣市間，受分配金額的變異係數自○點三五縮減至○點二七，說明統籌稅款金額相對於平均值的差距明顯縮小，新法使縣市間的分配更加平均化。

綜合以上討論，新財劃使整體地方自有財源大幅提升，也帶來了結構性的翻轉。一一四、一一五兩年間，普通統籌稅款通知分配金額的比較顯示，新分配機制使財政資源明確從直轄市向一般縣市傾斜，有效拉近了兩者間的差距。更值得強調的是，原本資源相對匱乏的東部三縣及外島三縣，獲配比重均呈現數倍增長；且新法在維持直轄市分配結構穩定的同時，也促進了一般縣市間分配的平均化。

這些客觀數據顯示，新財劃可以有效縮小財政城鄉差距，但同時必須警惕中央為鞏固財政集錢集權，而提案再修財劃法，或在補助款制度上下其手進行反撲，以免削弱中央與地方均權共治的憲政精神。

（作者為政大財政學系教授兼主任、政大財稅研究中心主任）