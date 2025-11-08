劉大年／由台灣看中國十五五規畫

中國「十五五規畫」勾勒二○二六到二○三○年的發展方向，被定位為銜接當前「十四五規畫」與二○三五年完成「社會主義現代化」目標的關鍵階段。此規畫重點不再追求高成長，而是著重提升經濟效率、降低風險與發展韌性的「高品質發展」。

「十五五規畫」延續「十四五規畫」重視實體經濟與製造業，體現「製造是國家經濟根基」的思維。以科技創新為核心，透過「新質生產力」推動產業升級，並在半導體、ＡＩ、綠能與高端製造等關鍵領域追求自主突破，以修補過去五年外需波動、房地產調整與地方財政壓力對成長動能的掣肘。另外也強調由企業擔任創新主體，政府提供制度與資金支撐，目標是加速技術國產化，降低對外部科技依賴，並在美國為主的圍堵下維持競爭力。

安全思維貫穿十五五整體規畫。中國將科技、能源、糧食、金融、數據納入整體國家安全框架，強化供應鏈掌控與戰略儲備，同時整頓地方債與房地產，以防範系統性金融風險。雖然仍維持「國內國際雙循環」的開放架構，但政策重心已明顯轉向以內需與自主技術支撐經濟，反映在外部壓力與風險升高下，中國正朝「可控性優先」的防禦式成長模式轉型。

綜合而言，「十五五規畫」以科技帶動產業升級為核心，但在「安全優先」的框架下，創新模式正由市場導向轉向國家任務導向。此有助於集中資源、提升供應鏈可控性，但也可能壓縮民營部門的自主空間，降低創新動能，長期成效仍待觀察。

同時，在全球供應鏈重組下，兩岸經貿結構出現明顯變化。台灣對中國大陸出口占總出口比重，已由高峰時期逾四成降至三成以下；美國已取代中國大陸，成為台灣首要出口市場。台灣對中國大陸投資也從過去占對外投資過半，下降至目前僅約一成。顯示兩岸經貿關係已由「高度依存」轉向「結構性降溫」，台灣不再以中國市場為單一主軸。

在此背景下，面對即將實施的「十五五規畫」，台灣應採「雙線布局」策略，重新定位兩岸經濟互動。一方面對外強化並確保與美、歐在技術標準及法規體系上的制度相容性，以鞏固台灣在全球供應鏈中的可信賴地位。另一方面，隨著中國大陸推動技術在地化，台灣企業在大陸營運的風險與成本將提高，因此需加速落實「可轉移性」與「替代性」，例如關鍵技術留在台灣、資料儲存與運算不完全於中國大陸落地，以及生產和採購的多點配置，以維持靈活的調整能力。

整體而言，「十五五規畫」代表中國大陸正由追求成長速度，轉向追求可控、可持續的發展模式。台灣不應執著在和中國大陸強脫鉤，而是在確保台灣經濟安全的前提下，重新調整進場方式，鞏固「能合作、可分散、保彈性」的長期戰略定位。（作者為中經院區域發展研究中心主任）