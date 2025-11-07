聽新聞
黃耀輝／國防暴增 搞垮財政 窮死台灣

聯合報／ 黃耀輝

賴總統國慶日發表談話時指出，國防支出明年將超過ＧＤＰ的百分之三，還希望在二○三○年前能達到ＧＤＰ的百分之五。賴總統的口氣顯示他對國防支出將近一兆，頗為得意；僅占ＧＤＰ百分之三並不過癮，才會以百分之五當作福國利民的政績，宣揚成他「任期之外」努力的目標。諷刺的是，百分之五的目標實來自美方指示，他從不敢反問指標是否合理？ＧＤＰ的百分之五是什麼樣的金額概念？錢從哪裡來？他毫無所悉；可能造成的財政崩潰、經濟停滯，他似乎也都不在乎。

政府預估明年ＧＤＰ為廿八點六兆，百分之五等於國防花費一點四三兆，約占總支出三兆的四成八，亦即近半支出花在國防。若總支出成長低於經濟成長，二○三○年國防必然占總支出過半，簡直就是窮兵黷武；等於社福、經濟、教育、基建等真正福國利民的支出，被國防嚴重排擠至不到一半，實為不顧民生！也打臉其「照顧人民生計、積極發展經濟、擴大社會照顧」的宣示。花錢外購武器對經濟毫無助益，因此賴吹噓的「讓全民共享經濟果實」未來難再有，在野黨推動的普發現金一萬，應是最後一次了。

其實，國防支出暴增已是「匆匆忙忙連滾帶爬」的現在進行式，明年的國防預算中，包括「戰力提升」與「新式戰機」七百億、「韌性特別條例」一五○○億、八月初送行政院的「重大軍購特別條例」一點三兆，創下同年執行四個軍購特別預算的紀錄，總額超過一點五兆！軍購暴增，後勤補給維修的「作業維持」預算也要暴增。目前軍隊的編現比（實際人數占編制人數）已低於八成，人少事多、打擊士氣影響戰力，又勢必需要大幅增加「人員維持」的預算，國防支出未來上看二兆！

因此，除非總統府下面挖到了油礦或金脈，否則非舉債一點五兆不可。加上今年稅收極可能短徵、救災特別預算、追加預算和明年預算赤字，賴政府任內舉債勢必超過二兆，財政被推向崩潰邊緣，幾乎和二○三一年勞保破產同時發生。

然而，花大錢未必能及時取得武器。國防部報告說，採購Ｆ–16Ｖ戰機、飛彈等，我方已付六六○○億元，至今仍未交貨，戰力已出現重大缺口。而我軍購大多透過美政府辦理選商、談判、簽約等事宜，難以防範美方官商勾結的道德危險，以致常付出高價，對違約的美商也無從索賠。美國雷神公司在愛國者飛彈及雷達採購案，高報價格詐欺我方，因美商內部檢舉才被揭穿，即知軍購有很多訛詐和浪費之情事。

「韌性條例」夾帶的「國土安全支出」，飲用水一瓶一二○元、椅子單張五萬元等奇異預算被抓包，更顯示國防預算充滿不堪聞問的浪費。

最令人寒心的是，為遏止上述的浪費、浮濫，在野黨若嚴審國防預算，即使形式上凍結或微幅刪減，賴政府卻動輒對內抹黑栽贓、對外向美方打小報告，害得在野黨投鼠忌器，更讓賴政府肆無忌憚地擴張國防預算，全民未戰先窮，成了窮兵黷武的受害者。

最後，忍不住要問賴總統和文武百官，你們在海外的子孫，什麼時候回來「共赴國難」呢？（作者為台北商業大學財稅系教授）

