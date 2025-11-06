黃齊元／從國民黨主席選舉 締造兩岸和平

最近發生許多和台灣有關的大事，包括美國政府就關稅談判對台持續施壓，半導體生態系加速外移美國，輝達在台總部遇到阻礙，以及日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁及首相等。但最值得台灣關注的，是川普成功推動以巴簽署和平協議。

台灣很少人關心以巴和平協議，但為何這如此重要？因為這恐怕是未來台海和平協議的範本。兩岸和平統一未來很可能發生，連川普今年初都對此表示讚許；因此關鍵不是「會不會」或「願不願意，而是「怎麼做」。川普任內有推動的可能，台灣不要心存僥倖。

因此，這次鄭麗文當選國民黨主席實意義重大。大陸最近指責賴總統推動台獨，是戰爭製造者；鄭的當選為這列失速火車帶來一線希望。習近平對鄭發出賀電，鄭回覆國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，應強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定。

或許有人認為鄭的立場過於「親中」，但未來台灣必須採取主動，和對岸就終局的解決方案達成共識，鄭麗文已走出成功的第一步。

這次國民黨主席選舉傳遞了重要信息，代表台灣民心思變。這就像對大罷免的預測，事先知道大概的結果，但沒想到會完勝；而鄭麗文選前領先，也未預期得票率會超過五成。新一代的年輕黨員和中生代敢於挑戰體制，希望走出不一樣的路，這和當年柯Ｐ當選台北市長是同樣道理。

世界正在快速改變，影響美中雙方盤算；習近平想著和平統一，而川普想交易並拿諾貝爾和平獎。傳統思維已不再適用，包括國民黨過去的「不統、不獨、不武」；未來台灣應積極轉向，和對岸對話、合作、和談，這是追求和平的基礎。

大陸打擊台獨勢力已進入新階段，最近大陸官媒點名五家台灣公司為國軍心戰大陸的「外圍支持企業」，並公布相關人員姓名。政府表示這是「惡意的虛假訊息」，好比賴總統宣稱任何有關「國家戰敗」或「政府投降」的訊息都是假訊息，鴕鳥心態就如同電視劇「零日攻擊」一樣天真。

川習會未公開談及台灣議題，對台灣亦有不利影響。這代表大陸有自信，不需以台灣做為談判籌碼；台灣當然是可用之牌，只是還不必打出來。美國也很清楚這是中國的談判底線，絕不會允許台灣攪局，這也透露了歐美媒體近期紛紛批評賴政府的原因。

賴總統最近公開提出台灣要「反對推進統一」，這是針對大陸「和平統一」說法的反應，卻完全畫錯重點，「和平」才是關鍵字。賴總統說「投資國防就是投資和平」；鄭麗文主席則強調中國國民黨堅持和平，主張智慧地處理兩岸關係、務實交流，避免讓台灣捲入戰爭。兩人高下立見，這也是歐美主流意見。

從加薩的例子來看，內唐亞胡執意挑起戰爭，因為唯有如此才能保住政權，但最終連以色列人民都不全然支持他。這次從以色列到巴勒斯坦人民，幾乎一致對川普促成和平表達感謝，各國領袖也集體讚揚，可見和平才是所有人民的普世價值。

《時代雜誌》最近刊登美國智庫投書，指責賴總統為「魯莽的領導人」，建議台灣研究「能保持高度自治的妥協方案」；這正是答案，習近平會要求，川普也將推動。國民黨必須做兩岸和平對話的橋梁，這是大勢所趨、民心所向；台灣若不覺悟，將失去話語權。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）