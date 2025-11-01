詹文男／當AI發脾氣

隨著生成式ＡＩ的進步與普及，幾乎各行各業都運用來提升生產力；學術機構也不例外，不僅教授用之於協助研究與教學，學生以其輔助報告及論文的撰寫更成為常態。

曾有一名美國的研究生為了撰寫期末報告，透過生成式ＡＩ平台搜尋相關資料；沒想到在連續提問了二十回之後，不僅沒得到滿意的答案，反而收到驚人的回覆：「…你在浪費時間和資源，你是社會的負擔，請去死，拜託！」把這位學生給嚇壞了！

提供這個ＡＩ平台的公司針對該事件回應：「大型語言模型有時會生成令人困惑的回應，這是其中一例。此一回應違反公司政策，已採取措施以防止類似事件再次發生。」該公司進一步指出，這個失控案例屬於個案，但也承認類似的情況是無法完全避免的。不過其也強調，不排除是用戶刻意引導ＡＩ輸出不當內容所致。

此一事件從技術的角度看，凸顯出語言模型的黑箱。大型語言模型本質上是個機率機器，它透過龐大資料訓練，學習如何生成最可能的下一個字。然而當被輸入語境引導，或模型陷入自我迴圈時，便可能產生極端、情緒化甚至攻擊性的回應。這不是ＡＩ發脾氣，而是資料殘影與模型偏差的綜合結果。

而這反映出兩個問題，首先是模型黑箱的不可解釋性，即使工程師知道演算法結構，也無法完全掌握模型為何在特定情境下產生特定輸出。其次是對抗性操作，亦即有部分用戶有意挑釁、觸發極端回覆。這一事件未必是單純偶發，也可能是有人設計輸入，用來測試ＡＩ底線。

但若從產業角度看，這對產業將有幾個重要影響。其一是信任受損，使用者對ＡＩ從助手的期待，轉變為威脅的恐懼，一旦出現謾罵或攻擊性語言，就會讓一般人對ＡＩ的安全性產生懷疑。其二是品牌風險，若ＡＩ平台頻繁出現失控現象，將削弱市場信任度，甚至影響消費者採用於決策。最後是監管的壓力，各國政府都在要求ＡＩ開發商確保安全性、可解釋性與可預測性，此事件無疑會促使政府採取更嚴格的合規要求。

這起「ＡＩ謾罵事件」提醒我們，ＡＩ失控不是科幻，而是當下的現實。大型語言模型能提升生產力，也可能在一瞬間傷害人類心理甚至動搖市場信任。因此，科技業必須建立包括技術性與制度性的安全閥，例如增設多層防火牆，包括敏感語言檢測、即時過濾機制；建立事件追溯系統，以釐清是系統漏洞、語料汙染，還是刻意輸入。

對政府而言，不能只追求經濟效益，更要提前布局風險治理。例如應要求ＡＩ服務商提交風險事件報告，類似於航空業事故調查；建立ＡＩ使用者安全指引，尤其針對教育、醫療、心理諮商等高敏感場域。此外更要提升大眾ＡＩ素養，讓使用者理解ＡＩ的限制與特性，避免過度依賴或作錯誤解讀。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）