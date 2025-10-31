黃正忠／不清淤的河川是奇蹟台灣

台灣很小，卻創造傲人的經濟成就，是台灣奇蹟；台灣沒有一滴石油，卻把加油站的汽油，賣得比便利店的水還便宜，是「奇蹟台灣」。台灣很小，卻擁有從熱帶、溫帶到寒帶，超過六萬物種，是全球生物多樣性的寶地，這也是台灣奇蹟；全球近半生態系統退化，又有極端氣候壓境，我們卻擁有許多短流域、不清淤的河川，這也是「奇蹟台灣」。

花東人都很清楚，進入縱谷中的每一個鄉鎮，車子一定需要爬個坡、過個橋；離開每一個鄉鎮，一定要再爬個坡、過座橋，前後兩座橋正是從中央山脈沖刷下來的兩條河或溪流，一旦山洪爆發，每個花東鄉鎮就容易成為一座孤島。花東人也都很清楚，六十年來這個坡愈來愈陡，這座橋也愈蓋愈高，但過橋的橋面與河床的距離卻愈來愈近，這又是「奇蹟台灣」。

直到廿五年前的某一天，我決定用走的上陡坡，從橋頭的兩側看看河床表面到橋面的距離，映入眼簾的是驚心動魄的景象；因為那已是不到一個成年人高度的距離，洪水的胃納量顯然不高，且河床的高度已高於河川外的鄉鎮。我甚至曾經想要開個攝影展，專門展示花東縱谷每座橋與河床的距離，主題就叫作「只剩這個安全高度的奇蹟台灣」。

花蓮縣光復鄉堰塞湖的災難，沒到現場不能體會泥漿洪流的恐怖。花東人都相信，如果早做河川清淤，傷亡與災難不會這麼慘痛；花東人也都有疑問，數十年來政府為何沒有進行長期的河川清淤？終於，悲慘的光復換來賴總統的四項要點指示：監測河川水位、興作暫時性堤防、河床清淤、撤離計畫。

經濟部水利署在九十六年二月發布「辦理中央管河川及區域排水疏濬工程作業要點」，並在一一三年二月發布修正，載明河川分署轄管「中央管河川」若遇有明顯淤積情形，「得」辦理疏濬工程，並區分為土石採售合一、分離、土石需外運但無標售等三種狀況。

水利署又在九十七年十一月發布「河川水庫疏濬標準作業規範」，並在一一三年十月發布修正，但該規範辦理「中央管河川」淤積物清理時不含淤泥，疏通河道無土石外運者也不適用。該規範除針對緊急疏濬外，也包括為配合國家砂石供應所辦理的一般疏濬。很明顯這些規定大都針對土石外運之清淤，故著墨在土石採售合一或分離的標案規定上。十年前就曾發生卑南溪疏濬、辦理土石採售分離作業，歷經八次標售卻無廠商標購；在考量該河段無通洪之虞、考量成本及土石市場狀況後停止疏濬。

不想成為馬太鞍溪第二的台南白河農民北上抗議，也是因為急水溪中下游的嚴重淤積。歷經過去無數颱風摧殘，我們展現了無比堅強的韌性台灣；現在颱風來得少，我們卻反而成了「脆弱台灣」。曾經的良田，如今變為泥地；曾經的家園，成了被「出土」的宅第；曾經溫暖的家，淪為殘酷的荒蕪。只要政府繼續不支付清淤的有限成本，受害至深的民眾、受傷至深的土地，就得付出無限的社會外部成本。（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）