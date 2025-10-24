黃齊元／美中AI爭霸 台灣邁向危機

今年賴總統的國慶講話，主要為了給美方交代，沒有過激言論，但仍引起大陸強烈批評，指責其兜售台獨分裂謬論，顯現危機製造者、戰爭製造者本性。對於台灣人而言，賴的演講好比是備戰宣言，未來除了大增國防預算，還要打造「台灣之盾」，厚植國防與軍工產業實力，提升國防工業能量。

在美國政府國防「非紅供應鏈」政策下，台灣某些產業如無人機的確快速進展，但「台灣之盾」計畫卻令人擔憂。首先，這需要美國提供技術合作；其次，系統整合乃一大挑戰；再者，代價高昂且台灣無規模優勢。政府忘記國艦國造的前車之鑑，想要「國穹國造」，但極可能淪為「台灣之鈍」。

台灣承受的風險並非只有對岸的軍事攻擊，更急迫的危機，是美國對台灣科技產業的強取豪奪。半導體及ＡＩ產業大量赴美投資，是掏空台灣？還是企業全球布局及國力的延伸？其實兩者皆是，必須從地緣政治角度來分析，並考慮短期及長期影響，無法一概而論。

台灣已不適合大規模生產製造，缺電、缺地、缺人，更嚴重的是政黨鬥爭造成行政效率不彰，地方官員深怕擔當責任。如果連輝達在台灣建立區域總部都無法搞定，我們有什麼條件阻止整個產業鏈前進美國？

現在ＡＩ產業大爆發，商業模式快速演變，輝達從晶片開發商進化成基礎建設供應者；打造「ＡＩ工廠」導致全球供應鏈重組及整合，當然會影響台灣產業。未來「主權ＡＩ」遍布全球，美國希望扮演主導者角色，台灣供應鏈逐漸融入美國。但美中半導體與ＡＩ產業競爭激烈，中國已追上美國；美國不會因為需要台灣而保護台灣，最好的做法是「遷移台灣」，這就是現在的情況。

全球供應鏈正在裂解，走上多元化格局，然而台灣不解的是「非紅供應鏈」並不等於美國供應鏈。政府一心一意擁抱美國，但現實是台灣企業的全球布局充滿挑戰，不管在美國或其他地區運營皆不容易。輝達黃仁勳近期受訪時表示，美國必須發展完整的技術體系與生態系，吸引ＡＩ開發者與全球市場，否則將在競爭中落後。他強調美國科技體系占全球百分之八十才算贏，若只有百分之廿就算輸了。

黃仁勳深知未來ＡＩ發展不能沒有中國。中國的ＡＩ生態系，正以無比的速度從各個層面成長，並且彼此共榮、全面整合，中美間的差距正在快速縮小。他說，中國在晶片、能源、政策、應用、人才等五大方面具備優勢；川普政府在前兩項或許還能一搏，中國大陸卻在其餘三項完勝；台灣只在晶片「製造」領域領先，其餘均遙遙落後大陸。更悲哀的是，美國現在積極要把製造搶回去，那台灣還剩下什麼？

台積電市值現占台股權重四成，有外媒預估五年後其市值可能超過輝達。如果這是真的，台灣會成什麼樣？未來矽盾可能拖垮台灣。卅年前台商大筆錢進中國，造成本土產業空洞化；今天隨著產業外移美國，未來台灣將會變成兩個世界。

台灣面對世界，過去從從容容、游刃有餘，現在應付政治、經濟、社會、外交各種危機，匆匆忙忙、連滾帶爬。政府只會睜眼說瞎話，刺激中國、討好美國；大部分老百姓除了哭以外，真能避免「沒出息」的命運嗎？（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）