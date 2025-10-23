詹文男／金句變神曲 唱進你我心坎裡

近來最火的短影音，莫過於立法委員王世堅金句改編的神曲「沒出息」。其過去的發言被網友剪輯成歌曲、混音、舞曲與各式各樣的翻唱，甚至有不同語言的版本，在YouTube、抖音與IG Reels上迅速暴紅，短短時日，播放量竟然破億。商業嗅覺敏感者也趕搭順風車，例如飲料店推出「沒出息特調」、服飾業者印出「人生沒出息Ｔ恤」，甚至有補習班打出標語：「學不好沒關係，至少要有出息！」

好友老張在同學會時也感嘆，這首歌真是反映其這輩子的悲涼寫照。他說，年輕時真的是「從從容容，游刃有餘」；到了中年時則「匆匆忙忙，連滾帶爬」，在職場上更常「睜眼說瞎話」。現在到老年了，回首來時路，夜深人靜不時哽咽，還被老婆吐槽，是在哭什麼啦？老張總結自己一生就是三個字：沒出息！同學們聽完哄堂大笑，但笑聲中帶著淡淡的共鳴與無奈。

而這個共鳴與無奈，正是這首神曲暴紅的關鍵。它不只是幽默，而是一面照映出社會心情的鏡子。從中可以看到幾個值得企業行銷借鏡的啟示。首先，共鳴才是最強的流量密碼；網路社群的本質，不在於內容長短，而在於能否引起情緒的共振。此曲受到關注，並非因其旋律高明，而是它恰好擊中了現代人心中的共鳴點。

誰沒在人生某時某刻感到過無力？誰沒曾經對自己失望過？那句語氣裡的怒氣、自嘲與悲壯，正是多數人在社會壓力下的共同語言。對品牌而言，行銷不該只講產品功能，更應觸動人心。當懂得洞察群眾情緒，將幽默、希望、挫折等共鳴元素包裝進品牌故事中，流量自然會轉化為忠誠度。

其次，真實感絕對比完美更能打動人。在網路時代，愈真實的情緒愈有感染力；王世堅不是刻意表演，而是情緒自然流露，這種未經設計的真實，反而最能引起網路世界的共感。過去的品牌行銷講求形象完美、廣告光鮮亮麗，但如今可能不敵一段樸實的真心分享。當品牌願意展現自身的不完美，例如創業的辛酸、轉型的掙扎、甚至失敗後的反省，或許更能引起群眾的共鳴。因為真實比華麗更有力量，誠懇比包裝更能打動人。

最後，最關鍵的是要能從流量中創造價值，才是真正的「有出息」。對企業而言，行銷的目的不僅是製造一時的話題，而是建立長期的信任與影響力。就像有的品牌善用公益議題、地方創生或永續理念，把社會能量化為品牌精神的延伸，這才是真正有意義的行銷。品牌能懂得在熱鬧之後沉澱出意義，才算掌握了新時代的傳播哲學。

對品牌而言，這是一次絕佳的行銷教材─情緒就是流量，共鳴就是市場。更重要的是如何在話題熱度之外注入正向價值，讓「沒出息」的幽默背後蘊藏著一點「有出息」的啟發。提醒企業與社會：真正的出息，不在於暴紅一時，而在於留下值得傳頌的溫度與價值！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）