川普就職快十個月了，大家早已習慣，他語不驚人死不休，令人厭惡。但我看到的是，川普的瘋言瘋語，正在潛移默化地、深入且長遠地改變國際政治的面貌，向極右化傾斜。他所說、所做的，就是一個標準的獨裁者；諷刺的是，他是高倡民主自由、公平正義、三權分立的美國的總統，國會及司法的制衡卻幾乎不存在，做為第四權的輿論媒體也被消音。地球村曾經敬重、仰望的美國竟淪落至此，真令人大失所望！

就任之初，川普除了不斷地重覆「讓美國再次偉大」之外，就是對加、墨課徵高關稅，反反覆覆，雷聲大雨卻下不來；戳巴拿馬、併加拿大、挑格陵蘭，在他眼裡，沒有看得順眼的。剛宣布即將把加密貨幣列入戰略儲備，兩三天後的高峰會議，幾近耍弄幣圈，只把極少量被沒入的列入；三不五時說要終止俄烏戰爭，卻演變成各說各話的羅生門；白宮實況轉播的惡言相向，國與國之間的外交罔顧禮儀，粗俗又醜陋。

四月二日在白宮宣布「對等關稅」，號稱是「自由日」，這種極其昏庸的關稅政策，全世界都暈了，包括美國！短短兩天，歐、日、美股慘崩！納斯達克指數屠殺式下跌，跌幅超過一成，道瓊指數跌了百分之八點七，與台灣股市連動最高的費城半導體指數，更是崩跌了一成六，是自新冠肺炎以來的最大恐慌性下跌。若從二月的高點計算，僅僅高科技的七巨頭，市值就蒸發了三兆美元，這兩項都是美股歷史上前所未見的！

幾個月後，華爾街加上全球的投資人，有意無意的選擇不理會川普造成的紛亂、選擇不理會經濟衰退加上通貨膨脹的隱憂，硬是狂拉股市，形成現在的經濟基本面與股價的大背離，不理性榮景再現！

四月下旬，川普威脅哈佛、哥倫比亞、史丹佛等名校，校方若不出面壓制反猶太、支持巴勒斯坦的運動，就要停止聯邦資金的補助，更對全美五十二所大學進行調查。迫於壓力，哥大校長及多所大學校長請辭，學術殿堂竟噤若寒蟬。

六月，川普派國民兵進入洛杉磯，鎮壓因驅逐非法移民而產生的零星暴動，華盛頓特區也難逃被軍隊進駐的命運。民主黨執政的州、市，也驚嚇著等。

八月，川普藉由關稅談判，明目張膽地巧取豪奪，日本、韓國被迫投資美國數千億美元，台灣可能也難逃魔爪。歐盟、墨西哥、巴西、印度也被迫，向其主要貿易對手施行對美國有利的懲罰，他是不折不扣的地球村獨裁者。

九月底，「戰爭部長」召回在國內及世界各地的美軍將領，這是一百多年來首見。年僅四十五歲，只當過少校的戰爭部長，大言不慚地教導八百多位戰功彪炳的將領如何殺敵致勝。川普更狂妄地說：「那些左翼激進的民主黨治理城市，如芝加哥、波特蘭、洛杉磯、紐約，很糟糕，我們要去鎮壓他們！這是『來自內部的敵人』，我們要打一場『內部的戰爭』！」妄想藉由戰爭延長他的總統任期？

以上僅列出幾項離譜的行為，不堪入目、入耳的醜事，不勝枚舉。短短不到十個月，川普整了全世界；先賢先哲數百年來的努力，民主、法制、言論自由、人權、尊重少數、國際間的平等互惠，全都蕩然無存。眼下大家又奈何不了他，你不憤怒嗎？（作者為經濟學家）