劉大年／水漲船高的CPTPP

二○一七年川普第一任內，美國政府以「美國優先」為核心，宣布退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），當時被視為亞太區域經濟整合的一大挫敗，後續也將無以為繼。

而後發展卻出乎意料，ＴＰＰ原有成員努力將ＴＰＰ重組，並在二○一八年以「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）的形式敗部復活。涵蓋十一國的ＣＰＴＰＰ，仍然保留絕大部分ＴＰＰ內容，算是一個高標準的自由貿易協定（ＦＴＡ）。

ＣＰＴＰＰ雖然是一大型ＦＴＡ，但由於美國的缺席而失色不少。不過，川普第一任推動「美國優先」、保護色彩濃厚的貿易政策，拜登政府也無大改變；ＣＰＴＰＰ被視為一個穩定且可以降低貿易保護衝擊的平台，成為許多國家優先申請加入的ＦＴＡ，重要性反而增加。

二○二四年英國正式加入ＣＰＴＰＰ，ＣＰＴＰＰ不再局限在亞太，呈現跨區域的特質，是ＣＰＴＰＰ地位提升的另一重要關鍵。另外，截至目前為止，包括台灣等七國已經正式提出申請，表示有興趣的國家也持續增加，且範圍遍及全球。ＣＰＴＰＰ成為目前最具擴充能力，且最全方位的ＦＴＡ。

特別是川普今年再度上任後，美國關稅政策由制裁中國大陸轉為針對全球，並動輒成為貿易報復工具。此種不分敵友的單邊手段，不但直接打擊多邊貿易體制，也加速各國轉向「區域化」與「小多邊化」，以分散出口風險、維持供應鏈穩定，並建立替代性規則，ＣＰＴＰＰ即成為一個極佳選項。

ＣＰＴＰＰ的外溢效應也展現在與其他大型區域組織的連結；例如過去沒有與ＣＰＴＰＰ互動的歐盟及東協，也展開了與ＣＰＴＰＰ的對話，尋求合作接軌；未來這些大型區域組織可以整合到何種程度仍難確定，卻顯示ＣＰＴＰＰ的「制度磁吸力」正在快速增強。

美國退出ＴＰＰ、走入保護主義，反而催生了ＣＰＴＰＰ。從ＴＰＰ的敗部復活，到ＣＰＴＰＰ的不斷擴張，再到歐盟及東協與ＣＰＴＰＰ的積極對接，ＣＰＴＰＰ已經成為當前全球經貿秩序重組中不可忽視的關鍵力量。未來即使無法取代世界貿易組織（ＷＴＯ），亦可能成為推動全球貿易自由化的重要支柱。

台灣若無法加入重要性持續提升的ＣＰＴＰＰ，面臨的排擠效應將會加劇。台灣已於二○二一年正式提出申請，整體條件遠優於其他申請國；然而由於對岸阻撓，始終無法成立工作小組，取得談判入場資格。今年在澳大利亞舉行的執委會，台灣又要再次扣關。

事實上，美國逐漸淡出多邊架構，中國大陸趁勢擴展全球影響力，兩岸關係又未見改善，使得台灣爭取加入ＣＰＴＰＰ的挑戰更加嚴峻；如何在政治紛擾中尋求突破，是台灣必須面對的重大考驗。

另外，基於完成全面性ＦＴＡ曠日廢時，無法即時降低衝擊、推動特定議題合作，建構敏感性較低的小型經貿協定遂成為國際經貿的另一主流。對於擁有雄厚製造實力及完善經貿機制的台灣，應把握時機積極參與。

