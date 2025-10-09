黃齊元／灰犀牛風險升高 台灣應警惕

最近輝達宣布將以一千億美元投資OpenAI，後者也將採購巨額輝達晶片、興建資料中心。黃仁勳宣稱OpenAI會成為下一個數兆美元的公司，這可能是輝達最聰明的投資之一。

問題是什麼？OpenAI預計到二○二九年才能實現營利，目前估值已反映未來五年甚至更久的訂單。輝達入股給OpenAI帶來更大想像空間，我們要不就迎接史上最大的ＡＩ基建投資狂潮，要不就面臨ＡＩ泡沫破裂，把輝達和台灣供應商一起拖下水。

OpenAI雖然訂單和資金俱備，然而最大的風險在於製造集中在台商手上，我們因為產能卻可能做不出來。美國政府已無法再容忍，商務部長盧特尼克強調，未來美國與台灣須在生產比例上「五五分」，否則美國沒辦法繼續保護台灣。這是夢醒時分，台灣不管親不親美，最終都會被犧牲。

目前的風險叫做「灰犀牛」，意思是看得到、可能發生；可是大部分人都心存僥倖，認為應不可能發生，這和花蓮堰塞湖釀災是同樣道理。台灣對地緣政治風險毫無感覺，認為風險源頭都來自對岸，且只有戰爭形式，卻忽略來自美國的經濟風險，這種認知偏差本身就是最大風險。

台灣必須認清現實，美國聲稱的保護台灣並不靠譜；隨著半導體和ＡＩ基建產業快速外移，台灣「矽盾」價值遞減，美國更沒理由要保護台灣。請問政府敢對美國大聲說，亞利桑那州六座廠是台積電投資美國的上限，未來不會再批准更多投資嗎？

在川普眼中，台灣人「偷了美國技術」，韓國人和印度人「偷了美國人工作」；即使缺乏技術與人才，川普仍堅信美國製造才是未來，從他對英特爾的重組及黃仁勳的支持來看，美國半導體產業將會再起。如果台灣不配合，未來川普勢必重組台積電，因為股東和市場都控制在美國手裡。

隨著中國在軍事、外交、科技和經濟上崛起，川普的政策方向已從攻擊中國轉向防守美國，一切「美國優先」。俄烏戰爭調停失敗，川普放話請烏克蘭和歐盟好自為之、自行解決，因為這不是美國的戰爭。

川普也試圖結束中東戰爭。以色列無視全世界國家的譴責，全力進攻占領加薩，進行種族滅絕。川普最近出手，要求以色列接受和談協議，且未來不得占領加薩；其出發點並非基於人道主義，而是怕得罪阿拉伯金主，希望確保美國在中東的利益。

英國金融時報指出，美國似乎沒有朋友，只有「朋友敵人」，從川普對日本和南韓的談判態度均可看出。亞洲國家真心換絕情，只有台灣仍一廂情願，希望協助「讓美國再次偉大」，特別在半導體和ＡＩ領域，顯得格外諷刺。

美國宣稱與台灣的「大案子」快定了，我們沒有樂觀的理由。美國強迫日本投資五五○○億美元，並要求南韓對標日本，總統李在明卻表示國家未來可能陷入金融危機。台灣外匯存底高於南韓，經濟成長遠優於南韓，出超更大幅成長，且掌握全球高端晶片製造，美國自然不會放過台灣。

黃仁勳最近表示，中國大陸在晶片製造領域僅落後美國「幾奈秒」。中、港股市近期大漲，帶動半導體及ＡＩ產業發展；台灣被美國強取豪奪，又失去中國市場，值得嗎？

百年前中國人賣命為美國造鐵路，今天台灣為美國造ＡＩ基建，命運相同。「台灣之光」如今已成為「台灣之痛」，或許唯有等川普將台灣掏空，國人才會覺悟，這是科技、經濟、社會、政治洗牌的關鍵時刻。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）