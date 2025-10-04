詹文男／高科技背後的玄學秘密

好友小鍾是專業的資訊技術顧問，時常協助企業進行數位轉型及建置電腦機房。前些日子他跟我分享，過去在籌辦科技研討會之前，他都會進行客戶需求調查，事先了解這些管理企業資訊系統的高層希望聽什麼題目？令人意外的是，最受歡迎的竟然是有關風水的議題。

小鍾解釋道，之所以如此，主要是這些企業主管常常遇到一些他們也很難解釋的現象。例如明明電腦是用最好的，也預先演練過好幾遍，但有時候就是會在關鍵時刻當機。也因為科學找不到解釋，只好求助玄學；這也是為何零嘴「綠色乖乖」會在許多企業的電腦機房大受歡迎，甚至台積電聯名款「乖乖」還供不應求。

事實上，這種現象早已不是台灣高科技產業裡的秘密。在科技高度發達的今天，數位資訊系統已成為公司營運的命脈，但愈是精密的設備，也愈容易遭受難以解釋的狀況而困擾。無論是設備當機、網路斷線，或無預警的異常狀態，都可能造成企業的重大損失。因此，即便身處理性主義與科學主導的高科技產業中，玄學與風水之說仍為一種難以取代的精神慰藉。

「乖乖文化」便是這種現象最經典的例子之一。許多企業的機房、實驗室，甚至精密設備旁都擺著一包「綠色乖乖」。這不僅是祈求設備「乖乖」運轉，也反映出業界人士在面對無法解釋的意外時，尋求心理平衡與安全感的需要。

英國ＢＢＣ就曾以「讓台灣科技運行順利的幸運物零食」為題，大篇幅報導台灣的「乖乖文化」，指出這項習俗遍及實驗室、銀行、醫院等各個場所，成為世界上獨一無二的現象。日本網紅來台旅遊時也發現了此現象，並發布在社群平台Ｘ上而引起廣泛討論；她驚訝地表示比想像更普遍，不只是迷信。

基本上，企業高階主管之所以熱中於聽取風水話題，正是因為這觸及了他們內心深處的焦慮與無奈。面對企業經營中種種難以預測的變數，他們透過風水與玄學找到了情緒上的出口和紓壓管道。且從企業管理角度來看，這樣的心理安慰也能提高員工的士氣與工作效率；畢竟，一個心安的工作環境能讓人更專注於專業任務。

從更寬廣的視角來看，這也凸顯了當代科技產業的特殊樣貌－科技高度發展的同時，也帶來更多不確定性與未知數。科技愈是複雜，人類面對無法掌控的情境時愈尋求精神上的支持。於是，科學與玄學不再水火不容，成為現代科技產業的一種獨特文化。

未來隨著科技持續進步，這種現象恐怕不但不會消退，還可能更深入人心。或許當科技愈來愈發達，我們也必須更理解與接納人性的這一面，學會在科學與玄學之間取得微妙而和諧的平衡。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）