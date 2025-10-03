黃耀輝／施政乏善可陳 就拿假減稅騙人？

大罷免大失敗之後，賴政府滿意度掉到三成，於是賴總統近日頻頻下鄉，到處宣揚政府在推動「減稅」。他以明年五月報稅時，年薪六十二點六萬元以下（約月薪五萬元）的國人將「全面免繳」所得稅為例，臉不紅氣不喘地說：今年將是國人史上「稅負最輕」的一年。

懂稅的人，一聽就知道他講的「六十二點六萬以下將全面免稅」是嚴重的廣告不實！今年的免稅額、標準扣除額、單身及薪資所得扣除額合計四十四點六萬，真相是：單身上班族如未租屋、年薪超過該數，還是要繳至少百分之五的所得稅。

賴總統所指的「年薪六十二點六萬內免繳稅」，只適用於可享房租特別扣除額十八萬元的「少數」單身上班族，「全面免繳」所得稅是嚴重誤導年輕人。月薪低於五萬的上班族，若天真地誤信他外行的說法，明年五月不申報而遭到補稅和處罰，照理是可以找賴總統賠償的。難怪財政部忍了兩天後不得不出面澄清「並非所有月薪五萬以下的勞工都免繳稅」，戳破了他的亂吹牛！

再說，賴政府上台十六個月未改革所得稅制，哪來減稅？所有的免稅額、扣除額和一一三年金額一樣，何來新的稅制？何況一一三年調高免稅額、扣除額等，是因為前兩年物價累計上漲百分之五點五，政府已實質課了「通膨稅」，依稅法的物價連動法而落後反映。財政部在年底宣布隨物價調整上述金額時，也都強調這是「依法進行的調整機制」、「並非具特定政策目的之減稅措施」。

因此，賴總統把依法進行之調整機制吹噓為「減稅」，根本就是說謊！何以致之？問題出在財政部近年來呈現政治凌駕專業的低俗，在接近報稅季節時，刻意不提調高免稅額是因物價上漲，誤導媒體解讀為「減稅利多」，形成一種「政府愈無能、害物價漲愈凶」，然後就「調高免稅扣除額愈多，於是減稅愈多」的可笑邏輯。政績乏善可陳的賴總統和卓院長，拿不出像樣的成績單，遂將這種自欺欺人的假減稅拿來唬弄訛詐民眾。就像愛啼叫的公雞，總是把太陽升起當作自己的功勞一樣好笑。

賴總統說「今年將是國人稅負最低的一年」，是台灣史上最大的詐騙！去年物價漲了百分之二點二，今年前八月也漲了百分之一點六，等於納稅人這兩年被課了「通膨稅」，實質稅負增加了近百分之四，怎可能「稅負最低」？我查了綜所稅核定統計，也發現綜所稅的有效稅率（稅額除以所得總額）近年不斷增高。一○七年度平均為百分之四點二， 一一○年度增至百分之六，一一二年度高達百分之六點二，證明綜所稅的負擔愈來愈重。

而用全國稅收除以ＧＤＰ的租稅負擔率來看，過去八年，因稅收以經濟成長率的數倍成長，我國的租稅負擔率從一○九年的一成二逐年遞增；一一○年為一成三二，一一三年高達一成四八，是廿六年來的新高。

總之，所有數據都顯示稅負有增無減，賴總統竟能掰成「史上最輕」，令人不禁想問他：如果今年稅負增加，是否就照你所說的「展現政府把稅收還給人民的精神」，把增加的稅負還給人民？（作者為台北商業大學財稅系教授）