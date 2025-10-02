陳國樑／免稅的政治秀場 民眾的小確不幸

總統賴清德近日於地方行程中，意氣風發地宣示「政府要推動減稅」，並具體說明指出明年五月報稅時，「一個人一個月收入五萬元免繳所得稅」、「夫妻撫養兩名五歲以下子女，一年賺一六四萬一千元不用繳稅」、「若再照顧兩名長輩，年收入二一二萬元不用繳稅」。

堂堂一國「元首」，掌理國家大政本應高瞻遠矚、統籌全局，如今卻甘於扮演「稅官」，得意於玩弄免稅額與扣除額等數字，洋洋灑灑逐一列舉哪些所得可以不用繳稅。如此不遺餘力地自我標榜，讓人不勝唏噓。此場景，令人聯想到《論語．八佾》記載，孔子對管仲的評語：「管仲之器小哉！」

究竟是哪位對稅制一知半解的幕僚進言，滿心以為「不用繳稅」議題能夠得分，而提供素材供總統宣揚，結果卻弄巧成拙，使總統當眾失態？此一發言不僅折射出總統幕僚專業性的不足，更凸顯出政治人物急於迎合選民，以淺薄訴求取代理性政策的心態。

當總統眉飛色舞地談論「政府要推動減稅」時，顯然未曾意識到，民眾於一一五年繳納的所得稅，實際上是針對一一四年度所得計算的稅負；而涉及一一四年度課稅基礎的免稅額、扣除額與稅率級距等，財政部更是早在一一三年十一月廿八日便已公告完備，與此刻宣示「政府要推動減稅」並無直接關聯。

當總統沾沾自喜地提到「一個月賺五萬還不用繳稅耶！」言詞興高采烈，甚至作了「效果性的停頓」，轉而向在場民眾詢問：「有歡喜嘸？」聽到民眾迎合式的回應「有！」總統愈發自得，為了「討拍」竟脫口而出：「噗仔聲催落！」此刻賴總統不僅化身「稅官」，更是個「秀場主持人」，賣力地以誇張的手勢與過度的表演，試圖引領現場氣氛達到高潮。

現實是政府稅收每年屢創新高，賦稅負擔率自一○九年起已連續五年上升。政治人物居廟堂之高，竟仍脫口而出「這是有史以來，稅金繳最少的時候。」此番言論若非對國人租稅負擔無知，便是對事實的刻意扭曲與誤導。

大學的課堂上，沒有政治的激情與喧囂，但有著一雙雙明亮清澈、求知若渴的眼睛。筆者常向學生們拋出一個看似簡單、實則耐人尋味的問題：「有誰願意繳納高達百分之四十的稅？」果不其然，幾乎人人搖頭拒絕。此時，筆者會提醒學生們，適用百分之四十最高稅率的前提，是年所得已達五百萬元以上。接著，筆者會換一種方式提問：「那麼，有誰不希望自己的年所得五百萬元起跳？」同學們總會面面相覷，臉上浮露出笑意來。

就在那一刻，我知道他們了解，要繳納更多稅，雖然意味著承擔國家財政上更重的責任，卻也象徵著自身收入的豐厚與超越他人的納稅能力。

近年來，免稅額、各項扣除額及課稅級距，常為因應通貨膨脹而調整；提高納稅門檻外，並部分減輕民眾因物價上漲而增加的實質稅負。然而，儘管這些調整對於減輕通膨衝擊效果有限，且存在時間落差，卻被國家領導人與政府官員的華麗詞藻包裝成「減稅小確幸」，藉以彰顯「政績」，實際上對民眾而言是「小確不幸」。

康熙曾立下「永不加賦」的承諾，但大清國祚亦不過二七六年；國人應該唾棄只知一味宣揚減稅、鼓吹不繳或少繳稅的政府。真正值得追求的是「繳得起稅」的「成功」，而非「繳不起稅」換來的「輕鬆」。（作者為政大財政學系教授兼主任、政大財稅研究中心主任）