劉大年／墨國新關稅 觸發全球貿易戰

墨西哥最近宣布將和沒有與墨西哥簽署自由貿易協定（ＦＴＡ）的國家，針對車輛、紡織、鋼鐵等傳統產業為主的一千四百多項產品提高關稅。主要目的是減少貿易逆差並創造就業，同時增加政府稅收；並強調提高關稅措施符合世界貿易組織（ＷＴＯ）規範，卻引發不少爭議。

ＷＴＯ規定每個會員在加入時必須承諾「約束關稅」之清單，也就是各產品能徵收關稅的最高上限。此上限通常高於實際關稅，使各國可以保留政策彈性。透過設定上限，也確保貿易可預測性，避免任意提高關稅；另外也持續透過談判降低並約束關稅，以進一步推動自由化。

目前全球約束關稅平均涵蓋大約七成五的產品，其中已開發國家幾乎百分之百涵蓋，開發中國家則約七至八成，低度開發國家僅有二至三成。至於全球工業產品平均約束關稅約為百分之十，農產品超過百分之四十五；至於工業產品及農業產品的實際關稅，則分別約為百分之三及百分之十五。約束及實際關稅存有不小的落差，開發中國家落差亦遠大於已開發國家，所以有更多提高關稅的空間。

以墨西哥為例，目前平均實際關稅約為百分之七，但平均約束關稅則高達百分之卅二，可調升空間不小。雖然墨國聲稱關稅措施有其正當性，卻引起受衝擊最大的中國大陸之強烈不滿，認為此措施實際上是針對中國；墨西哥是受到美國經濟霸權的脅迫而擴大對大陸的圍堵。事實上，墨西哥新關稅政策，凸顯美國拉攏盟國建立高關稅貿易障礙，以阻止中國產品充斥全球及迂迴出口到美國的問題。

中國大陸表示將採取必要反制行動，例如提高關稅或採取其他的貿易限制措施，以報復墨西哥片面提高關稅。墨西哥雖然在法理上站得住腳，政治與經濟後果卻難以預測；此也凸顯ＷＴＯ約束關稅的本意雖是限制關稅脫韁，但在地緣政治壓力下，卻可能成為貿易摩擦的新引信。

墨西哥的例子也顯示，在大國壓力下，中小型國家雖然可運用ＷＴＯ規則的政策空間，但這種「合規」並不能避免國際摩擦。若因而產生示範效果，各國會群起效尤，ＷＴＯ殘餘價值被濫用，將使ＷＴＯ功能更加式微，多邊規則僅徒具虛名；更會讓雙邊或區域衝突升溫，全球貿易秩序更不穩定，貿易戰的風險恐大幅上升。

對於台灣而言，約束關稅與實際關稅差距不大，未來的操作空間及運用籌碼有限。台灣目前面對美國百分之廿的對等關稅與「二三二條款」關稅仍懸而未決，各國又紛紛強化反傾銷等各式進口防衛措施，已對台灣出口產生沉重壓力。雖然目前墨國片面提高關稅對台灣的衝擊有限，但由於台灣ＦＴＡ覆蓋不足，未來若再面臨更多國家提高關稅，台灣幾乎無法豁免，出口也將會面臨更多的挑戰。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）