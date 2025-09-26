聽新聞
黃正忠／巴西接棒沒牙的氣候談判

聯合報／ 黃正忠

一年一度的聯合國氣候談判大會今年適逢第三十年（ＣＯＰ30），將於十一月十日在巴西北部沿海城市貝倫開議。這個只能提供二萬個床位給旅客的地方，卻要舉辦近年均超過至少七萬人與會的氣候大會，最後不得不動用郵輪提供住宿，以解燃眉之急。

全球暖化「攝氏一點五度逃命線」已失守，不僅今年元月發生的南洛杉磯野火，帶來單一極端氣候事件破紀錄的巨額災損，還有川普2.0再次退出巴黎協定的國際蝴蝶效應陰影， ＣＯＰ30的成效並不樂觀。

巴黎協定後每五年，各國須提報新的自主減量目標（NDCs），而今年第二次提報的原訂截止日是二○二五年二月十日，但有九成五會員國並未提報，主辦國只好將提報日延至九月底，會有多少會員國提報尚是未知數。二○二四年十月，聯合國根據各國先前提報的NDCs來計算，如果全部都能落地實踐，二○三○較二○一九年減碳才百分之五點九，距離控溫攝氏一點五度所需的減碳四成三目標仍差距甚遠。

去年在亞塞拜然首都巴庫舉行的ＣＯＰ29決議，至二○三五年前，已開發國家每年將率先挹注三千億美元資助開發中國家的氣候行動；ＣＯＰ30則希望能發展「巴庫到貝倫路徑圖」，俾帶動每年公私部門一點三兆美元的氣候行動資金。然以巴西在國際資本市場的低影響力，將公布的路徑圖也不會排入協商議程，更不具法律約束力。在國際金融巨擘出席此大會之機率可能極低的狀況下，ＣＯＰ30有重重陰霾。

ＣＯＰ30是聯合國氣候大會連續三年在產油國舉行後，首次在非產油國家舉行，因此針對ＣＯＰ28決議化石能源需從既有能源系統，公平、公正、有序地移轉，巴西倒是野心期望ＣＯＰ30能產出引領規畫公正轉型的路徑圖，以終結化石燃料。貝倫俗稱南美亞馬遜雨林的入口，巴西將大力推動氣候、自然及生物多樣性的議題，加重土地利用、改變與防範伐林，自是預料中事。

無力的ＣＯＰ30前，卻有一個有力又有趣的風向觀測點值得注意。美國紐約市在本周迎來自二○○九至今，史上規模最大的「紐約氣候周」，這個在紐約、每年聯合國大會第二周舉辦的重要會議，早已是全球辨識氣候政策與企業低碳創新行動的前哨站。

今年紐約氣候周聚焦討論的務實議題，包括全球暖化經濟、公平金融、風險與動盪環境下的價值創造、ＡＩ發展導致能源需求快速成長的衝擊、百分之百無碳電力的採購、高度能源補貼的脫碳化及潔淨科技創新等。過去近卅年，為全球經商環境奠定低碳遊戲規則（諸如碳盤查、碳交易、碳價格、自願性碳標準等）、影響至鉅的世界企業永續發展協會（WBCSD），其總裁峰會也在日前於紐約登場。

當今國際時局混亂，能源與氣候變遷的糾結背後，蘊藏著國家戰略與企業商業策略的盤算。看熱鬧去巴西、看門道去紐約，有多少人（官員、專家與企業）賭對了呢？（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）

