黃齊元／面對國際現實 解決真正危機

中共九三閱兵展現了前所未有的軍事與科技硬實力，震驚全世界，不但改變國際地緣政治版圖，也迫使美國修正其亞太戰略及美中對抗格局，未來將優先考慮本土防衛而非中國威脅，這對台灣安全有非常深遠的影響。

這場閱兵有幾點重大意義。首先，美國將放棄「第一島鏈」布局，因為毫無勝算，這種軍事撤退當然也將牽動半導體和ＡＩ板塊加速往美移動。其次，中俄朝結盟形成戰略超級強權，川普只能嘲諷其「密謀抗美」。再者，中國成為新的世界領導者，翻轉過去以美國為核心的世界。

在川普不斷霸凌全世界國家的同時，美國正逐漸失去其影響力，而且陷入多重危機。外交畢竟不是川普的強項，俄烏停戰失敗，以色列更攻打卡達挑起中東戰火；內政方面，美國陷入嚴重意識形態對立，川普盟友柯克遭人暗殺；此外，關稅政策還面臨被判決非法的可能性。九三閱兵後，全世界多邊合作和美國孤立主義分庭抗禮態勢，愈加明顯。

川普迫切想和中國做一筆大交易以重振其地位，但有許多問題必須解決。近期中國國防部長董軍與美國國防部長赫塞斯舉行視訊通話，董軍警告任何「以台制華」行徑都將挫敗；赫塞斯則強調，美國不尋求與中國衝突，但會堅決維護在亞太地區的利益。

然而在中美新一輪貿易談判前夕，美國在台協會突然表態，「開羅宣言」等歷史文件並未決定台灣最終的政治地位，美國將持續支持台灣面對來自中國的各層面施壓活動。這非常不尋常，也是台海風險升高的訊號。

美國在中美談判關鍵時刻打「台灣牌」，別有居心；回歸交易本質，這一切就很清楚。美國對中國，希望取得非常重大的利益，大陸一定會要求美國在台灣問題上清楚表態；而美國對台灣，正積極施壓要求在半導體及ＡＩ產業大筆投資，台灣應也會對美國的安全支持投桃報李。

今天中國在軍事、外交、科技等層面都不遜於美國，美國需要中國，遠超過中國需要美國；美國急著談判、中國不急。什麼是中國最在乎的事？答案就是台灣，重點在於美國透過談判可以換到什麼。川普所有關於和平的斡旋都失敗了，台海是其唯一希望。

台灣人應該看清現實。美國認為，「台灣人都不願意為自己而戰，美國為何要保衛台灣？」但現實是，當美國都自認不可能打贏中國，台灣又怎麼可能？我們應務實追求兩岸和平，從中美大兩岸，看台美小兩岸；否則再高的國防預算，也無法扭轉未來必然趨勢。

執政黨一直在國安議題上做文章，強調戰爭敘事，花大錢拍「零日攻擊」，完全和美中領導人想法及地緣政治趨勢背道而馳。真正的國安問題不在於軍事，而是能源危機、貧富不均和少子化；美國的無理要求被當作頭等大事，台灣人的生計要求卻被擺在一邊。

今天台灣產業加速外移，民進黨要負很大的責任。首先是兩岸敵對關係，導致地緣政治風險急劇升高；其次是非核家園政策，導致電力不足。

對中共而言，台獨好比哈瑪斯，一定要徹底消滅；大陸雖然包圍台灣，但武力絕對是其最不情願的選擇。大陸是台灣軍事上的威脅，美國卻是以經濟和科技侵略台灣。世界正在改變，實力主宰一切，執政黨積極追求抗爭，請思考我們為誰而戰、為何而戰？（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）