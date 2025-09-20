杜紫宸／解決公共數據易遭誤解的議題

內政部調查顯示，台灣男性平均壽命七七點四歲，女性八十四點三歲。見報後，有民眾誤以為「若自己目前六十六歲，男性便只剩十一年餘命，女性還有十八年可活」，這是一個典型的誤解。所謂「平均壽命」其實是「零歲餘命」，也就是剛出生的嬰兒在當年社會條件下，預期可以存活的年數。

如果你已經活到六十六歲，代表避開了嬰兒死亡率、青壯年意外或疾病風險，因此實際平均餘命應該比十一或十八年更長，通常會再增加兩到四年。這正是統計學上所謂的「條件機率」概念，即在既有條件下，後續事件的機率會有所不同。

平均壽命的誤讀只是冰山一角，類似情況經常出現在其他公共統計數據上。主計總處每年公布的「平均薪資」，往往被解讀為「台灣人普遍的收入水準」；但事實上，平均值很容易受到少數高薪族群拉高，而與多數勞工的真實狀況有所落差。出口貿易統計也是如此，政府公布的是總體出口金額或順差，許多人便誤以為「人人都分得到」，卻忽略出口高度集中在半導體、電子等少數產業。這些數據若沒有輔以清楚解釋，很容易讓社會大眾錯估經濟全貌。

再如失業率指標，官方定義僅限於「有工作能力、積極尋找卻找不到工作的人」。學生、家庭主婦或選擇不參與勞動市場的人並不計入其中；然而，社會輿論時常把失業率誤解為「所有成年人口中有多少比例沒有工作」，因而產生情緒化的批評。這些誤解，並非因為政府數字不正確，而是因為數據專業定義與民眾日常直覺存在落差。

公布統計數據的本意，是希望讓民眾理解社會現況，並做為政策討論的基礎；但若缺乏必要說明，反而製造疑慮與不信任。首先，這會導致民眾情緒化解讀，例如看到「平均壽命七十七歲」便認為自己活不久了，卻忽略實際餘命應會更長。其次，錯誤的理解會助長公共論述偏差，當政治人物或媒體有意無意引用「平均薪資」證明民眾過得很好或很糟，若未提及指標定義便容易誤導輿論。更嚴重的是，數據若與民眾生活感受落差過大，會削弱社會對政策的信任，甚至懷疑政府刻意「粉飾太平」。

因此，政府未來公布相關統計時，有三方面可改進的方向：第一，數據附帶簡易說明，若能在報告或新聞稿中，以圖表或問答方式附上「名詞解釋」與「常見誤解」，可避免民眾望文生義。第二，應同步提供更多對應指標，例如薪資除了平均數，也公布中位數；壽命除了出生時平均壽命，也公布六十五歲人的平均餘命。以多角度呈現統計數據，才能讓民眾獲得更完整的理解。第三，政府應強化統計素養教育，透過數位平台或學校課程，讓國人普遍理解「平均值、中位數、條件機率」等基本統計概念，降低民眾被誤導的風險。

數據本身不會說謊，誤解卻可帶來不必要的爭議與對立。政府機關若能以更清楚的方式解釋統計，才能讓資訊公開真正發揮價值，不致成為錯覺或政治口水的來源；建立社會對統計數據的正確認知，尤其是民主深化的基礎。

