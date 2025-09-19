丁予嘉／漫長的生產線

地球約在四十五億年前誕生，經過行星撞擊，開始形成海洋，約在卅五億年前開始出現原核生物。此後，經過多次極端氣候變化、冰期、生物集體滅絕事件，約五點五億年前，出現了寒武紀生命大爆發，地球上的多細胞生物種類猛增。之後，又經歷了五次生物集體滅絕事件，而距離今日最近的大滅絕發生於白堊紀，約六六○○萬年前。我們熟知的恐龍和其他大型爬行類動物就在這時滅絕，但一些小型哺乳類動物逃過一劫。

在過去六六○○萬年經由不斷演化，約四百萬年前，非洲的類猿動物學會了直立，改變了整個地球。約廿五萬至五萬年前，直立的類猿演化成智人，從此由野獸變成世界主宰者，支配著地球上八七○萬種動物、四十五萬種植物。放眼今日，動物已滅絕了超過一半，植物也只剩下三分之一；反觀人類，從一九六○年的卅億人，到二○二四年的八十一億，迅速增長而剝奪了其他物種的生存空間。

四十五億歲的地球，經過極漫長的演化，幾經虛空、幾經碰撞、幾經輾轉、幾經滅絕；地球若有生命與認知，怎來得及適應這短短六十年的巨變？或充其量，自第一次工業革命開始算，也僅短短的二五○年。

我總覺得，自有智人以來，鬼使神差的、冥冥中的，每一個人都在一條漫長的生產線上；出生、學習、成長、工作、結婚、繁衍、退休、死亡，這其實就是生命。我把生命說是「生產線」，其實是有被「指定」的意思；有人汲汲營營、有人啥事不幹、有人吃香喝辣、有人痛不欲生；這八十一億條「生產線」看似雜亂無章，其實準確配置。「它」或是「祂」正在準確地導引人類步上極端大災難的循環。

地球生物經過多次集體滅絕，其頻率與相隔時間，隨機且無法確實考證，不值得參考，更不需要自己嚇自己。什麼核戰、陸地變海洋、隕石、大地震，都不值得擔憂！值得深思的是，卅年後的地球會是什麼樣子？

二○五五年的地球，主宰地球的將是什麼物種？我的想像，應該只剩下「超級智人」與被人類發明的機器人了！超級智人掌握著全世界數量不多的極巨大企業，掌控著所有公部門的運作；超級智人是「半人半機器人」，活個二、三百年不是問題。在地球上，超級智人是極少數；機器人沒生命，當然有高級（有腦、複雜的）、低級之分，端看做什麼工作，機器人將是最大的「人」口數。那麼有生命的人類在做什麼？一樣不會變的！被指定在某條漫長的「生產線」上，從出生直到死亡。

人類在地球上是點綴而已，只是充當超級智人「緬懷人類發展過程的展覽館」。漫長的「生產線」將不會是八十一億條；凡身體好的、會吃會喝的人，超級智人為避免浪費、不想看到人類無聊的相互傾軋，將把他們遣送到其他的星球，開墾、繁衍、發展，延續著人類自古以來漫長的「生產線」。

地球是否會繼續存在？我不知道。但人類會繼續自己的漫長生產線，傷植物、滅動物、毀環境，直到把自己打敗，然後換個地方繼續重新開始，直到人類再次自傷自滅，如此永續循環著。（本文作者為經濟學家）