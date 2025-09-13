黃耀輝／財劃法修公式即可 綠別耍賴使詐

新財劃法的統分稅款，出現分配公式的小瑕疵，修法就可解決。但賴總統卻說在野黨手拿屠刀，鑄下大錯；行政院長卓榮泰唱雙簧，說屠刀就在二月的覆議書裡，可惜立院沒有好好檢視。

長期教研地方財政的我，認為賴總統和卓揆的說法很不老實。覆議案指的窒礙難行四點，包括：一，大減中央財源，卻未討論事權分配；二，分配方式擴大城鄉差距，（公式）有矛盾不明確；三，不得減少地方一般補助額度不合理；四，施行時間未考量準備作業。即知賴政府抓住公式小錯的辮子，刻意大做文章，重施「中央一毛不拔，讓地方互打」的故技，圖的是推翻整個財劃法。

我建議兩位，先詳閱主計總處的「歷年各級政府淨收支概況表」。八八年修財劃法（凍省）前，中央收入占比低於六十％；修法後馬上暴增到七成多，今年更高達七十五％，使得中央更集錢，地方更患寡。而新財劃法的最大貢獻，就是明顯改善長達廿五年的垂直失衡，幫賴總統實現他當台南市長時修財劃法的願望，兌現他任閣揆時的支票，真正該放下屠刀的，正是到了頂層就忘了基層的賴總統自己。結果是中央收入占比仍高達六十六％，是地方的兩倍，又何來窒礙難行？

再論事權的分配，指的就是支出的調整。同表顯示，八八年修財劃法使中央支出占比從五成多增加到六成多，但都低於中央收入占比約十個百分點，顯示中央財政頗有餘裕。新財劃法讓中央收入占比仍高於支出占比，中央保有相當餘裕；地方支出占比仍然高於收入占比，地方財政依舊困窘，因此事權並無重新分配的必要！

至於一般補助額度，規定不得少於修正施行前一年，也請細看同表的附註，明白寫著「本表已扣除各級政府間補助及協助等重複收支數」，亦即已減掉補助款後，中央收入占比仍高達七十五％。統分稅款增加後，為免政院用調減一般補助來倒打一耙，才有此防詐條款。從中央五月粗暴大砍一般補助六三六億，更想把透明分配的補助款改為申請制、模糊化，想變相刪減的企圖來看，此防詐條款合情合理且有必要。

至於「分配方式擴大城鄉差距」，綠官們根本是胡說八道。我根據財政部一一四年度試算的資料，發現新財劃法讓六都的統分稅款，由原來的六十一％多，降到五十四％；十六縣市和鄉鎮市則從卅八％多增加到四十六％。十六縣市的人均分配數，也高過於六都，明顯地縮小城鄉差距。

綠營縣市長抱怨的重北輕南，更是顛倒黑白。統分稅款的人均數方面，六都中，高雄居第二，台南多於台中、新北（全國最低）。補助款方面，一一四年前三名為屏、高、南。合計「統分稅款和補助款」，六都中，這三年高雄最高，台北反而敬陪末座；台南去年還比北市多。新財劃法不分南北、不看黨派，幫全部地方政府增加統分稅款，守住補助款，綠營縣市長竟然恩將仇報，還在水平分配上鬼扯莫須有的不公平，是真的不在乎自己的財源增加嗎？

（作者為台北商業大學財稅系教授）