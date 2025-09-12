劉大年／詭譎多變的美中經貿談判

自從川普四月初實施「對等關稅」之後，世界各國明知關稅絕非對等、更不公平；但在美國的實力及壓力下，還是必須與美國進行雙邊談判。只有中國大陸不甘示弱反擊，在雙方互相報復下，關稅一度達到三位數。而後在日內瓦、倫敦及斯德哥爾摩三次會議中，雙方同意先取消報復性關稅，展延談判時程，目前談判的期限落在十月底。

雙方以延長談判時間，做為維持不破局談判的最低底線。不過關稅戰雖然暫停，但美國對中國大陸仍維持過去兩任總統內對中國的「三○一關稅」、川普上任後對中國的「芬太尼」關稅及對等關稅，以及美國的最惠國關稅。在層層疊加下，平均關稅高達約百分之五十八，居各國之冠。中國大陸對美國的平均關稅也將近百分之二十。

雖然目前川普的「對等」及芬太尼等關稅措施受到美國國內法挑戰，未來實施空間可能受到限制，但美國對中國的關稅手段多元化，還是可以對中國課高額關稅。例如美國可以對中國再加碼「三○一關稅」；也可利用以維護國家安全為目的之「二三二條款」，按產業別課徵關稅，而將中國排除於豁免名單。

美中未來談判，牽動全球經貿局勢變化及地緣政治關係。雖然在雙方期望可以達成協議下，談判時程一延再延；但大陸不滿在美中關稅差距懸殊、不平等下展開談判，美國也認為中國的不公平經貿措施未有改善，未來雙方談判的挑戰性頗高。期間雙方角力不斷，互相「卡脖子」的措施層出不窮。

例如，最近美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」資格，改為逐案申請許可；而中國大陸隨即宣布，美國光纖企業利用變更產品包裝及模式以規避反傾銷稅，對相關產品徵收「反規避稅」，稅率最高將近百分之八十。歐美針對迂迴傾銷的產品課徵反規避稅時有所聞，此次卻是中國大陸首次啟動反規避調查，並課徵反規避稅。雖然早在半年前即啟動調查，公布的時機亦符合正常程序，但普遍視之為報復美國的經貿制裁。

整體而言，美國捨棄多邊而走入雙邊，強調「力量即規則」；中國大陸除了與美國抗衡外，也推動多點合作結盟，強化與其他國家聯結。雖然不足以讓中國免於美國制裁，卻削弱美方單邊施壓，使中國在談判時不必全面退讓，成為美中博弈的「緩衝器」與「籌碼」。全球經貿進入雙重模式並存、競合交織的狀態。

川普的雙邊路線，使台灣承受美國直接壓力；中國的區域結盟則進一步壓縮台灣的國際空間。台灣不應被動承受，一方面必須善用台灣產業優勢，做為與美國談判的籌碼，避免僅停留在「市場開放」層面。另外則應利用台灣科技核心價值，尋求區域合作突破，以確保在美中兩大強權間保有空間。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）